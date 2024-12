Paula Echevarría tiene los vaqueros campana perfectos para las mujeres +40 con botines cowboy o zapatillas

¿Los vaqueros perfectos para las chicas bajitas? Nosotras lo tenemos claro. Bueno nosotras y Paula Echevarría que tiene la guía perfecta para llevar vaqueros. Sí el otro día nos recordaba que los vaqueros pitillo siempre son un básico del armario de las que más saben de moda y que nunca tenemos que dejar de llevarnos, hoy nos ha recordado el motivo por el cuál los pantalones vaqueros de campana son los que mejor sientan y más estilizan a las chicas más bajitas.

Paula Echevarría se encuentra inmersa en el rodaje de su último proyecto, la serie 'Arcadia', en la que comparte protagonismo junto a William Levy y que se está rodando en Tenerife, un paraíso que, según nos demuestra Paula, invita a lucir prendas que no entienden de temperaturas frías. Y aunque en Madrid nos estamos congelando, literalmente, ella nos ha trasladado al verano desde las maravillosas islas Canarias. Aunque, obviamente, también a las más altas. Por algo es uno de los favoritos también de Victoria Federica o Carmen Lomana. Los años sesenta están fusionadas con las tendencias de los noventa, y por lo tanto, los jeans acampanados han llegado para quedarse por mucho tiempo. Si eres de las nuestras, es de decir, una chica bajita de 1,60 o menos, no puedes renunciar a los pantalones acampanados más virales de Zara que todas las influencers han llevado ya en sus looks de invierno. Y ahora Paula Echevarría nos ha recordado los perfectos son de campana, sean de la marca que sea.

Paula Echevarría con look con vaqueros. @pau_eche

Unos pantalones de campana que ella ha combinado con unos botines cowboy, y un top de crochet veraniego, pero nosotras lo vamos a cambiar por un abrigo cortito de pelo de lo más tendencia y un jersey de cuello alto.