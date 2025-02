Verónica Díaz deslumbra de rojo (y firma española) para la noche de los Goya en Granada: "Me quería sentir cómoda y poderosa"

La noche del cine español, también es para nuestras influencers, aunque a muchos les moleste. Porque ellas también son embajadoras de la cultura y la moda española, y un año más han brillado sobre la alfombra roja de los Premios Goya 2025. Pero nosotras, hemos querido charlar con la malagueña Verónica Díaz, en una noche muy especial para ella en este inicio de año tan mágico. Verónica, conocida en redes sociales como @JustCoco, con 750.000 seguidores en Instagram, 532.000 en su cuenta familiar @familiacoquetesoficial y más de un millón de suscriptores a su canal de YouTube, nos abre las puertas de su preparación antes de esta noche mágica en Granada para los Premios Goya 2025. Pero no lo hace sola, esta noche va a pasar por la alfombra roja junto a su marido Javier Castillo, autor superventas de El día que se perdió la cordura, El cuco de cristal o La chica de nieve, novela adaptada para Netflix con Milena Smit y José Coronado como protagonistas, y a la que nosotras estamos enganchadas. Triunfadores, padres de tres hijos, y con la humildad por bandera. Porque a veces el éxito se resume en eso.

Verónica Díaz y Javier Castillo. Manuel Martos

Verónica Díaz, fundadora de la marca de bolsos y accesorios CRVSH, influencer y apasionada de la moda, ha apostado para esta noche tan especial por un estilismo de firma española. Porque la gran noche del cine español, también está hecha para reivindicar el 'made in Spain', y para la ocasión luce un diseño exclusivo de la firma Silvia Fernández Atelier. Un look 100% ‘made in Spain’ de Silvia Fernández Atelier, una firma especializada en vestidos de novia e invitada nacida en 2017 y cuyo taller principal se encuentra en Ponferrada (León). Así, la diseñadora natural de la comarca de El Bierzo nos cuenta que "el vestido que Verónica luce en los Goya ha sido un diseño muy especial para nosotros. Su estilista, Iovana Martínez, se puso en contacto con nosotros y, su primera propuesta, era hacerle un look de pantalón, con sobrefalda. Después de darle muchas vueltas al diseño, acabamos eligiendo la primera propuesta, porque al probarle vestidos de la marca, vimos que era algo que ella defendía, y también nos parecía una propuesta diferente, sin perder los valores que exige una alfombra tan importante como son los Goyas".

"Para todas, nuestra sorpresa fue el color. El rojo no estaba dentro de nuestras prioridades, pero al probarla, vimos claramente que era un color perfecto para ella, por lo que la favorecía, y al final, el look perfecto, es el que embellece a la mujer que lo lleva. No no dejamos llevar por nuestras prioridades, sino por ver bella a Verónica, que es algo relativamente fácil, por la variedad de registros que ella defiende", nos comenta la diseñadora a La Razón.

Verónica Díaz. Manuel Martos

Y mientras Verónica Díaz se preparaba para brillar en la alfombra roja de los Premios Goya 2025, ha querido sacar unos minutos para charlar con Lifestyle de La Razón. ¡No te lo pierdas! Y como diría ella en su canal de Youtube, "cientos de miles, de millones, de besos".

Buenas tardes, Verónica. ¡Qué nervios! ¿Cómo se prepara una alfombra roja como la de los Goya? ¿Hay más presión que en otros eventos?

¡Muchísima! Los Goya son la gran noche del cine y la alfombra roja se sigue con lupa, así que sí. Con muchas ganas de enseñar el diseño tan bonito que he preparado junto con Silvia Fernández. La preparación la empezamos con el equipo hace semanas y le hemos puesto mucha ilusión a cada detalle: la elección del vestido, pruebas, accesorios, maquillaje… ¡Y luego cruzar los dedos para que todo salga bien!

¿Cuándo empezó a preparar el look? ¿Cómo busca la inspiración para un estilismo en estas ocasiones?

Desde que supe que estábamos invitados me puse en marcha. No puedo evitar comenzar a pensar en qué quiero transmitir con el look. Me gusta que tenga una historia detrás, que no sea solo “bonito”, sino que tenga un significado o refleje algo especial del momento. Me inspiro en referencias de moda, cine, arte… Y, por supuesto, en lo que me haga sentir cómoda y poderosa. Además está año voy de una diseñadora española y eso me hace doble ilusión.

¿Se inspira en alguna celebritie actual o histórica para estas ocasiones?

Siempre me han fascinado iconos del cine clásico como Audrey Hepburn o Lauren Bacall, porque tenían una elegancia atemporal. Pero también me inspiran mujeres actuales que llevan la moda con actitud, como Cate Blanchett o Zendaya. Creo que la clave es encontrar un equilibrio entre tendencia y personalidad.

¿Un look histórico de los Goya que sea su favorito?

Hay muchos que me han marcado, pero el vestido de Penélope Cruz en los Goya 2000, diseñado por Ralph Lauren, es un referente absoluto. Era sencillo y elegante… algo que para mí es fundamental. También me encantó el dos piezas de Najwa Nimri en terciopelo negro, súper original y con un rollazo brutal.

Y entrando ya en materia de la noche, ¿película favorita de las nominadas en esta edición de los Goya 2025?

Este año hay películas increíbles, pero tengo debilidad por La Virgen Roja. Es una historia conmovedora, con una dirección impecable y un reparto que te deja sin aliento. Es de esas películas que se te quedan dentro. Además, la película cuenta con 9 nominaciones a los Goya, entre los que se encuentra Aixa Villagrán, coprotagonista de la serie La Chica de Nieve, gran actriz y amiga.

A nivel profesional está siendo un inicio de año por todo lo alto, la Alta Costura de París, el estreno de la segunda temporada de “La Chica de Nieve”. ¿Un inicio de año soñado?

Totalmente. Cuando haces lo que te apasiona, cada proyecto se vive con ilusión. Estar en París en plena Semana de la Alta Costura es un sueño, y el estreno de La Chica de Nieve nos tiene emocionadísimos. Estoy disfrutando cada paso del camino.

Con tres niños, ¿cómo hace para llegar a todo? Porque como vemos en tus vlogs de YouTube, no para.

¡Organización y mucho café! (Risas). La verdad es que hay días caóticos, pero intento priorizar lo importante y disfrutar de cada momento. A veces me toca hacer malabares, pero mis hijos son mi mayor motor y siempre encuentro la manera de estar presente para ellos.

El año ha empezado fuerte, como decíamos, ¿pero cómo se plantea este 2025?

Si sigue así, ¡voy a necesitar energía extra! Hay proyectos que me ilusiona muchísimo, tanto en lo profesional como en lo personal. Estoy en un momento de crecimiento y de disfrutar cada oportunidad que llega. Así que 2025 se plantea lleno de retos, pero sobre todo de cosas bonitas.

Verónica Díaz y Javier Castillo. Manuel Martos

* Créditos

Verónica, de la mano de Silvia Fernández, quién ha diseñado un look a medida para ella, ha lucido un espectacular mono largo rojo con escote halter, decorado con un pequeño lazo y espalda descubierta en crepe y satén, combinado con una sobrefalda ajustada a la cintura y con una gran cola. Como complementos joyas de Rabat y sandalias doradas de Giuseppe Zanotti. Javier, quién acaba de lanzar la serie de El juego de Alma, su novela, junto a Netflix, ha llevado smoking negro de Armani con camisa blanca y pajarita negra, combinado con zapatos negros de Martinelli y gemelos dorados de Rabat.

Fotógrafo: Manuel Martos

Estilismo Verónica Díaz

Vestido: Silvia Fernández , joyas de Rabat y zapatos de Guiseppe Zanotti.

MUAH: Givenchy y Rowenta x Ismael Bachiller.

Estilismo Javier Castillo

Traje de Armani, zapatos de Martinelli, y gemelos de Rabat.