Vicky Martín Berrocal convierte el clásico polo en la prenda más elegante de diciembre

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a demostrar por qué su estilo se ha convertido en una referencia para miles de mujeres en España: sabe transformar prendas aparentemente básicas en auténticos looks de temporada. Su última aparición en Instagram, donde comparte la intimidad de una tarde familiar previa al montaje del árbol de Navidad, nos deja un estilismo que reúne comodidad, tendencia y una dosis impecable de elegancia: un polo de punto gris antracita, minimalista y pulido, que ya se ha coronado como la alternativa más chic para los outfits de diciembre.

En un mes en el que convivimos con reuniones familiares, comidas, recados y planes improvisados, muchas buscan prendas versátiles que no renuncien a la sofisticación. Vicky lo ha resuelto con una soltura magistral. Elige un polo de manga larga, con cuello clásico y cierre de botones, pero en una versión de punto fino que se adapta al cuerpo con suavidad y que transmite serenidad y estilo sin esfuerzo.

El regreso del polo elegante: así se lleva la tendencia

La prenda que Vicky Martín Berrocal ha puesto en el centro de todas las miradas no es fruto del azar. El polo —tradicionalmente vinculado a lo deportivo o a lo preppy— regresa renovado esta temporada, reinventado en versiones de punto grueso o fino, tonos neutros y cortes depurados. Su clave está en elevar un básico a un nuevo terreno de modernidad y sofisticación.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

En el caso de Vicky, domina la fórmula perfecta:

Color gris antracita, elegante y versátil.

Patrón ligero, que estiliza sin marcar.

Cuello estructurado, que aporta presencia y un toque casi “working chic”.

El resultado es un look que podría llevarse a una comida informal, a una reunión o incluso a una tarde casera especial, como la que ella comparte con su madre, su hija y su hermana para montar el árbol de Navidad. La prenda funciona como un comodín que combina estilo, calidez y una estética muy actual.

El estilismo que acompaña al polo: sobriedad sofisticada

Para completar el outfit, Vicky apuesta por un pantalón negro fluido, ligeramente satinado, que aporta una caída impecable y un contraste ideal con el punto del polo. El mix se traduce en un look monocromático ultrafavorecedor que estiliza y encaja tanto en el día como en la tarde-noche.

El detalle del ear cuff dorado —sutil pero presente— rompe la sobriedad del conjunto y añade ese toque de modernidad que ella maneja a la perfección. Un maquillaje muy natural y el cabello recogido hacen el resto, apostando por un minimalismo que potencia la elegancia del look en su conjunto.

Por qué este polo será tendencia en diciembre

La elección de Vicky no es casual y responde a varias claves que lo convierten en la prenda del momento:

Se adapta a cualquier estilo : desde el minimal hasta el más clásico.

: desde el minimal hasta el más clásico. Es cómodo, abrigado y perfecto para looks versátiles.

Funciona como base para estilismos navideños sin caer en la excesiva formalidad.

Además, su estética recuerda al lujo silencioso que domina esta temporada: prendas discretas, tonos neutros y tejidos agradables que comunican elegancia sin necesidad de estridencias.

Un look perfecto para días especiales… y para el día a día

Su publicación, en la que adelanta que compartirá el montaje del árbol familiar, aporta un matiz emocional que encaja con el espíritu del estilismo: cálido, cercano y especial, pero sin renunciar a la sofisticación. Un look que inspira tanto para planes familiares como para cualquier ocasión en la que queramos sentirnos impecables sin complicarnos.

Vicky Martín Berrocal lo confirma: el polo vuelve y lo hace más elegante que nunca. Y diciembre es el mes perfecto para sumarse a la tendencia.