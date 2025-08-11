Hemos encontrado el vestido de crochet de marca española y mega rebajado que Virginia Troconis ha metido en su maleta

El verano sigue regalándonos inspiración de estilo de la mano de nuestras celebrities favoritas, y en esta ocasión ha sido Virginia Troconis quien nos ha dejado un fichaje de esos que no tardan en convertirse en objeto de deseo. La modelo y empresaria ha compartido en redes sociales una imagen en la que posa relajada, disfrutando de la playa, con un vestido largo de crochet que es todo lo que necesitamos para un look cómodo, fresco y elegante en vacaciones.

El diseño pertenece a la firma española Alma en Pena, reconocida por su calzado y accesorios, pero que también cuenta con prendas tan especiales como esta. Se trata de un vestido largo confeccionado en crochet, con tirantes anchos y escote cuadrado, que estiliza y favorece a partes iguales. La clave de su encanto está en el estampado multicolor en tonos pastel y neutros, que mezcla verdes, rosas, azules y crudos, creando un efecto visual vibrante y veraniego sin perder la sofisticación.

Una ganga de rebajas que no vas a querer dejar pasar

Lo mejor de todo es que este vestido, que antes costaba 180 euros, ahora está rebajado al 50 % en El Corte Inglés, quedándose en tan solo 90 euros. Una oportunidad perfecta para invertir en una pieza atemporal, versátil y con sello made in Spain, ideal para llevar tanto en la playa como en una cena informal.

Vestido crochet. Alma en Pena

Está disponible en varias tallas y su composición mezcla 60 % viscosa y 40 % algodón, lo que lo hace suave, transpirable y cómodo para los días más calurosos. Además, el crochet siempre es tendencia en verano, por lo que podrás sacarle partido año tras año.

Cómo combinarlo para un look de vacaciones perfecto

Virginia Troconis lo ha lucido con una gorra verde tipo béisbol para darle un aire más casual y deportivo, demostrando que este vestido admite todo tipo de interpretaciones. Puedes llevarlo con unas sandalias planas y un capazo para un look playero, o con unas cuñas de esparto y pendientes dorados para una noche junto al mar. Otra opción es apostar por unas sandalias minimalistas, como en la imagen de la web, para resaltar la caída y el movimiento del tejido. Y si quieres darle un toque más boho, añade un sombrero de ala ancha y un bolso de crochet o rafia.

El look de Virginia Troconis. Instagram @virtroconis

Que Virginia Troconis lo haya incluido en su equipaje de verano no es casualidad: este vestido es cómodo, estiliza la figura y se adapta a cualquier momento del día. Además, es una pieza que no pasará de moda y que podrás seguir llevando en veranos futuros.

En resumen, si estás buscando una prenda versátil, favorecedora y con ese toque chic que solo el crochet puede aportar, esta creación de Alma en Pena es una compra maestra. Y con esta rebaja, lo difícil será resistirse.