Victoria Federica se va al cumpleaños de Alice Campello con el look más clásico (y pijo) que nunca falla en las chicas madrileñas

Alice Campello celebró anoche por todo lo alto su 29 cumpleaños rodeada de sus amigos, su marido Álvaro Morata y algún que otro influencer como Victoria Federica o Marta Díaz. Ya las vimos juntas este verano en Marbella en un viaje de la marca de belleza de la italiana, y ahora de nuevo se han reunido para verla soplar las velas. Masqmai fue fundado en diciembre 2017 por Alice Campello. Su ambición, pasión y compromiso han hecho que Masqmai crezca y evolucione, hasta convertirse en la potente marca cosmética que no dejan de utilizar nuestras influencer españolas, además de por ser amigas de la modelo, porque todos sus productos son puros y seguros. Y entre ellas está Victoria Federica que no ha querido faltar a su cumpleaños, ya que este año no ha podido viajar a la Semana de la Moda de París, por estar en pleno inicio del rodaje de la nueva temporada de 'El Desafío' donde será la gran estrella del programa de Antena 3 con el caché más alto. Pero mientras esperamos que se emita, nosotras vamos analizar de nuevo el estilismo elegido por Vic para esta cena de amigas, que no puede ser más clásico y pijo.

Porque si hay una prenda que nunca falta en el armario de las chicas más clásicas, esa es la blazer negra. Una americana que ha lucido Victoria Federica en esta noche de cumpleaños en Madrid con un collar de perlas que no se quita en los últimos meses. Un accesorio que aman las pijas, pero que además, vuelve a ser máxima tendencia esta temporada, y aunque ella lo luce en su versión más mini, la maxi también ha llegado para quedarse en nuestros looks este 2024. Las americanas negras son básicos indiscutibles de armario, pero lejos de ser prendas aburridas, pueden convertir un estilismo sencillo en uno digno de pasarela, estas son las combinaciones más vistas en los desfiles y que la hija de la Infanta Elena no ha dudado en lucir en esta noche de lunes de fiesta con amigas. Porque la americana negra es una prenda imprescindible en cualquier armario. Versátil y práctica, se puede llevar tanto de día, en el trabajo o en la gran ciudad, como de noche para una velada elegante. Aporta un toque de formalidad y elegancia al outfit, transformando un atuendo corriente en algo más sofisticado.

Victoria Federica de cumpleaños con amigas. @vicmabor

Lo que nos ha quedado claro es que cuando no sabe que ponerse Victoria Federica siempre recurre a prendas básicas de fondo de armario, desde blazers a gabardinas o vaqueros. Un estilismo que sigue la tendencia del 'lujo silencioso' y que la hija de Jaime de Marichalar lo luce a la perfección en cualquier ocasión con su buen gusto y amor por la moda. Y aunque la hayamos echado de menos en la Semana de la Moda de París, con sus lookazos, nos conformamos con verla más por su cuenta de Instagram aunque esté en pleno rodaje de su debut televisivo.