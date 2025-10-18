El look de tía orgullosa de la Infanta Elena con zapatillas sostenibles (y sello español) que no esperábamos ver

Ni protocolo, ni tacones. La Infanta Elena ha demostrado una vez más que, cuando se trata de apoyar a su familia, la naturalidad y la cercanía son su mejor carta de estilo. Acostumbrada a seguir de cerca los pasos de su sobrino Pablo Urdangarin, esta vez su presencia tenía un motivo aún más especial: el joven deportista ha sido convocado por primera vez para formar parte de la selección española de balonmano, un hito que recuerda inevitablemente a su padre, Iñaki Urdangarin, quien también vistió los colores de España en su etapa profesional.

Consciente del momento tan importante que vive su sobrino, la Infanta Elena no quiso faltar a la cita. Y lo hizo fiel a su estilo práctico, relajado y sin artificios, con un look que transmite calidez, orgullo familiar y, además, una sorpresa en clave "eco-chic" con unas zapatillas sostenibles con sello español firmadas por Ecoalf, la marca madrileña que se ha convertido en referencia global de moda responsable.

Un look sencillo y con sello español que refleja su lado más casual

Lejos de los actos institucionales, la Infanta Elena apostó por un estilismo relajado y funcional. Combinó una blazer ligera en tonos gris muy clarito con un polo de manga corta en color azul marino sobrepuesta por una camisa de rayas blancas y azul bebé, logrando un efecto de capas muy propio de entretiempo. El toque más casual llegó con unos vaqueros rectos de aire clásico y su inseparable sombrero tipo fedora, que aportaba un punto chic y personal al conjunto.

El look de la Infanta Elena. gtres

Un estilismo sin artificios, cómodo y perfectamente reconocible, que encaja con esa imagen más cercana y espontánea que la hermana mayor del Rey Felipe VI viene mostrando en sus últimas apariciones.

Las zapatillas Ecoalf de la Infanta Elena: sostenibles y (muy) cómodas

Las protagonistas del look fueron, sin duda, las zapatillas sostenibles de Ecoalf, una marca española nacida en Madrid en 2009 que ha revolucionado el mundo de la moda con su filosofía "Because there is no Planet B". Su objetivo: crear prendas y accesorios de alta calidad a partir de materiales reciclados como redes de pesca, botellas de plástico o neumáticos usados.

La Infanta Elena con zapatillas Ecoalf. gtres

La elección de la Infanta no solo sorprende por lo estilístico, sino también por lo simbólico. En un momento en el que la sostenibilidad se ha convertido en el eje de muchas decisiones de consumo, ver a una "royal" apostar por una firma comprometida con el planeta es, sin duda, un gesto significativo.

La versión más relajada y chic de la Infanta Elena

En los últimos años, la Infanta Elena ha dejado claro que su estilo evoluciona hacia lo casual-chic sin perder elegancia. Ya sea en ferias, planes familiares o eventos institucionales, sus looks transmiten naturalidad, confort y autenticidad. Y este último conjunto es prueba de ello: una apuesta donde la comodidad no está reñida con el estilo, y donde cada prenda refleja una historia detrás.