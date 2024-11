Me voy de vacaciones navideñas a Nueva York: 10 imprescindibles calentitos que no pueden faltar en mi maleta de viaje

En tan solo 15 días vuelo a Nueva York, pero todavía tengo el dilema de todos los imprescindibles que debo llevarme para no pasar frío e ir en tendencia. Seamos sinceras, disfrutar de la ciudad que nunca duerme ocurre pocas veces en la vida, por lo que una de las preocupaciones que tenemos es lucir los estilismos más favorecedores o modernos con los que no nos arrepintamos dentro de años. Bien es cierto que todas deseamos ser Carrie Bradshaw o Rachel Green cruzando las avenidas de la gran manzana con sus looks inspiradores. No obstante, si tenemos los pies sobre la tierra (y en consideración el frío que hará en pleno diciembre), pronto nos daremos cuenta de que no podemos recorrerla con zapatos de tacón sensato, vestidos lenceros de efecto tipazo o faldas muy cortas. Es por ello que escoger los estilismos de un viaje navideño a Nueva York no es nada sencillo, puesto que debemos unir el adjetivo 'abrigado' con una estética trendy, fashionable o sorpresiva. Es decir, además de utilizar piezas térmicas o de recurrir a la técnica de las capas, también tendremos que hacer una visita a nuestras marcas de moda de confianza para hacernos con los imprescindibles calentitos con los que no pasamos ni una pizca de frío.

En muchas ocasiones no sabemos cómo vestir bien en invierno o nos resulta difícil sacar partido de todas nuestras prendas de fondo de armario. Porque la realidad es que, cuando planeamos un viaje, estamos durante días ejecutando cada uno de los estilismos que llevaremos en este con la intención de no ir vestidas igual que siempre. Uno de los consejos más eficaces que he aprendido a mis 25 años es apostar por las prendas básicas, atemporales y versátiles de nuestro vestidor. Te aseguro, como editora de moda, que son las definitivas para jugar con todas sus vestimentas con la incorporación de una pieza de vestir, calzados o accesorios más llamativos o en tendencia. Si tú también estás planeando una escapada navideña a un lugar con temperaturas muy bajas, te presentamos una selección de los 10 imprescindibles que meterás en tu maleta de viaje sí o sí.

Abrigo de efecto pelo, de Sfera (70 euros)

Abrigo de efecto pelo. Sfera

Además de que los abrigos de efecto pelo estén de moda este otoño-invierno 2024/2025, son una de las alternativas más acertadas, gracias a su diseño glamuroso que eleva cualquier look sencillo. Es más, no encontrarás ningún otro modelo que te aleje del frío más que este.

Botines calentitos, de UGG (170 euros)

Botines calentitos. UGG

Son cómodas, calentitas y ponibles con un sinfín de tendencias. No tenemos mucho que añadir de las botas o botines UGG, puesto que son uno de los calzados favoritos de todas las mujeres de todas las edades durante los meses frioleros.

Bolso de hombro, de Zara (26 euros)

Bolso de hombro. Zara

Deberás meter en algún lado la cámara de fotos, tu neceser de productos de maquillaje, el tarjetero o el móvil. Los bolsos de hombro de tamaño mediano son una de las elecciones más sensatas gracias a su capacidad y confort que nos ofrece durante las 24 horas del día. Apuesta por un diseño más llamativo o distintivo, como este de Zara por 26 euros.

Balaclava, de H&M (18 euros)

Balaclava. H&M

Si no eres fan de cualquier gorro, utiliza el famoso balaclava que las firmas de lujo han puesto de moda en las presentaciones de las colecciones. Aunque haya sido complicado introducirlo en el sector, finalmente se ha convertido en uno de los complementos de invierno más saciados. En H&M tienes disponible varias tonalidades, pero una de las más vistas está siendo la grisácea.

Jersey de punto en burdeos, de Stradivarius (30 euros)

Jersey de punto en burdeos. Stradivarius

El color burdeos debe estar dentro de tu maleta de viaje. Te proponemos un jersey de punto que protagonice dicho color en todas tus vestimentas. Lo puedes llevar tanto como la prenda base, como sobre los hombros para ofrecer sofisticación o elegancia.

Vaqueros rectos, de Mango (30 euros)

Vaqueros rectos. Mango

Obviamente, no pueden faltar los vaqueros rectos que mejor sientan. Combinan con absolutamente todas las prendas de vestir, calzados o complementos, así como los adoran todas las mujeres de todos los estilos posibles. Es importante añadir unos, puesto que será la imprescindible estrella que podrías utilizar recurrentemente en tu viaje con distintas propuestas.

Zapatillas deportivas, de New Balance (90 euros)

Zapatillas deportivas. New Balance

Unas zapatillas deportivas también son de total necesidad en la escapada. Si vas a Nueva York u a otro destino donde tienes que andar mucho, te recomendamos que te lleves tu modelo favorito y más cómodo con los que podrás recorrer todas las calles sin dolor de pies.

Bolso maxi, de It's Lava (98 euros)

Bolso maxi. It's Lava

Sobre todo, si pensamos en el momento del aeropuerto, deberás llevar un bolso de hombro bastante grande. Al fin y al cabo, por mucho que quieras llevar lo imprescindible, sabes que añadirás un libro, el maquillaje más importante, la tablet o el ordenador. Este modelo de It's Lava es todo un todoterreno con una capacidad infinita.

Calentadores, de Urban Outfitters (20 euros)

Calentadores. Urban Outfitters

Un accesorio que no está faltando en todos los estilismos donde se utilicen vestidos, shorts o faldas mini con botas o mocasines son los calentadores. Además de evitarnos el frío en la zona de los gemelos, también es un añadido que da un toque distintivo y con personalidad.

Gorro de canalé, de Pull&Bear (10 euros)

Gorro de canalé. Pull&Bear

Sabemos que muchas no somos fanáticas de los gorros de canalé, pero sí o sí debemos llevar uno por el típico 'por si acaso'. Este modelo de Pull&Bear es uno de los más clásicos con los que no podrás decir que te queda mal.

Con máximas de 10 grados, estos son los imprescindibles que me llevaré a mi viaje navideño a Nueva York para vestir con gusto, pero a la vez calentita.