La Reina Sofía tiene los botines de tacón cómodo (y el traje gris) que le podemos regalar a nuestras abuelas en Navidad

Los botines favoritos de la Reina Sofía son estos, no tenemos ninguna duda. Los añadió en su maleta a Nueva York y ahora los ha lucido en su primer acto en su vuelta a España. Y es que Doña Sofía ha visitado esta mañana la Fundación Instituto San José que cumple 125 años de su fundación. Durante la visita, la Reina Sofía ha sido informada sobre la evolución del Hospital y todos sus nuevos proyectos. La madre del Rey Felipe ya visitó esta institución en 1985 entregando el 11º Premio Iberoamericano de Epilepsia y, en los años 2015 y 2016, amadrinó su Foro Espacio Esperanza. Y además de las entrañables imágenes como una abuela más, nosotras nos hemos fijado en su look.

Aunque Doña Sofía ha tenido que cumplir con sus compromisos en Nueva York, y nosotras no hemos podido fijarnos en sus looks. Si el primer día fue un estilismo de noche con kimono de terciopelo perfecto para Navidad, ahora ha sido un look de día con traje de chaqueta y sus botines de tacón alto, pero cómodos que ya le vimos a su llegada a Oviedo para los Premios Princesa de Asturias. Unos botines negros, de puntera redonda, con suela dentada y con un tacón no muy alto y cuadrado, que ahora también ha lucido en su primer acto en Madrid con un traje gris.

La Reina Sofía. Gtres

Un traje gris que la Reina Sofía ha combinado con una camisa de seda, de manga larga y escote pico, en color azul marino, collares de diferentes longitudes, con abalorios y colores llamativos, y un broche en forma de mariposa.