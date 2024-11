15 zapatos de tacón sensato de Zara que serán tendencia dentro y fuera de la oficina

Que levanten la mano las sinceras: todas hemos soñado un mundo donde la comodidad encajara con los zapatos que más estilizan las piernas. La costumbre de confiar en las alturas para conseguir el efecto 'piernas infinitas' se ha terminado de la mano de los zapatos de tacón sensato. Exactamente, nos estamos refiriendo al calzado favorito de las celebridades en la década de los 90 o los más saciados en los personajes ficticios icónicos, así como ejemplares del sector de la moda (como Emily Charlton en El diablo viste de Prada o Charlotte York en Sexo en Nueva York). Los identificarás por destacar un tacón bajo, de entre seis y ocho centímetros. Tras un tiempo desaparecidos y sustituidos por las bailarinas o los mocasines, han vuelto a dar guerra protagonizando los looks más ejecutivos o casuales. Sí, dos adjetivos bastante opuestos, pero lo cierto es que los zapatos de tacón sensato se han extrapolado tanto en un ámbito como en otro. Porque son versátiles, atemporales y todoterreno. Hasta día de hoy los hemos asociado a los looks de oficina debido a su diseño elegante, minucioso y coqueto. No obstante, ahora han salido de su zona de confort, llegando ser el calzado favorito tanto de las mujeres con un estilo pijo como de aquellas con otro más desenfadado. Se combinan con vaqueros rectos, vestidos de punto, faldas de tablas o trajes masculinos. Es decir, con todo lo que desees tanto dentro de las tendencias de otoño-invierno 2024/2025 como fuera de ellas.

Sabemos que ahora mismo estás pensando en que estamos hablando de un calzado más acertado para primavera o verano. Y sí, los zapatos de tacón sensato son perfectos para dicha temporada, pero también para la más fría. No solamente se lucen tal cual, sino que también con calcetines de todos los diseños, de la misma manera que se están haciendo con las bailarinas o los mocasines. Dos de las maneras más comunes son con calcetines blancos o de canalé. Pero, si prefieres arriesgar, las editoras de moda también lo están haciendo con modelos de brilli brilli (perfectos para cenas de empresa o veladas de Navidad) o calcetines de media transparentes (tanto básicas como con gráficos o estampados). Lo que está claro es que los zapatos de tacón sensato van a dar mucho juego en nuestro fondo de armario, por lo que una de las marcas españolas más famosas ha lanzado un sinfín de modelos con los que no sabrás cuál elegir. En Zara, encontrarás desde 28 hasta 46 euros 15 modelos de zapatos de tacón sensato que te servirán para día sí y día también. Además, si tienes que ir a un evento después de trabajar, ya no tendrás la obligación moral de cambiarte de calzado.

Zapato de tacón sensato en nude con lazo, de Zara (30 euros)

Zapato de tacón sensato en nude con lazo. Zara

Zapato de tacón sensato en blanco de efecto charol, de Zara (28 euros)

Zapato de tacón sensato en blanco de efecto charol. Zara

Zapato de tacón sensato con hebilla en burdeos, de Zara (30 euros)

Zapato de tacón sensato con hebilla en burdeos. Zara

Zapato de tacón sensato brilli brilli, de Zara (46 euros)

Zapato de tacón sensato brilli brilli. Zara

Zapato de tacón sensato en rojo, de Zara (30 euros)

Zapato de tacón sensato en rojo. Zara

Zapato de tacón sensato de tweed con decorativo en dorado, en Zara (36 euros)

Zapato de tacón sensato de tweed con decorativo en dorado. Zara

Zapato de tacón sensato de efecto ante fruncido, de Zara (40 euros)

Zapato de tacón sensato de efecto ante fruncido. Zara

Zapato de tacón sensato de estampado de leopardo, de Zara (30 euros)

Zapato de tacón sensato de estampado de leopardo. Zara

Zapato de tacón sensato de estampado de cebra, de Zara (36 euros)

Zapato de tacón sensato de estampado de cebra. Zara

Zapato de tacón sensato con lazo, de Zara (30 euros)

Zapato de tacón sensato con lazo. Zara

Zapato de tacón sensato en azul, de Zara (26 euros)

Zapato de tacón sensato en azul. Zara

Zapato de tacón sensato bicolor, de zara (30 euros)

Zapato de tacón sensato bicolor. Zara

Zapato de tacón sensato con pedrería, de Zara (40 euros)

Zapato de tacón sensato con pedrería. Zara

Zapato de tacón sensato en chocolate, de Zara (30 euros)

Zapato de tacón sensato en chocolate. Zara

Zapato de tacón sensato de efecto cocodrilo, de Zara (30 euros)

Zapato de tacón sensato de efecto cocodrilo. Zara

Ahora que se acerca una de las fechas más glamurosas del año, es el mejor momento para hacerte con cualquiera de estos zapatos de tacón sensato y marcarte los lookazos que mereces.