Cómo vestir bien en invierno: cuatro consejos clave que te solucionarán todos tus looks

El sector de la moda es consciente de que el mundo se divide en dos partes cuando hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es tu temporada favorita para vestir? Bien es cierto que durante la época de primavera-verano tenemos la tarea fácil de atrevernos a combinar colores opuestos o llamativos, innovar en patrones o hacernos aliados de los estampados exuberantes. Pero, muchas tenemos la falsa idea de que la temporada de otoño-invierno nos impide ser más creativas a la hora de vestir, puesto que solemos confiar en la fórmula más amortizada: jerséis de punto con vaqueros rectos y botas de tacón. Como acabas de leer, hemos dicho que se trata de una concepción equívoca porque tenemos a nuestra disposición multitudes de alternativas para destacar nuestra vestimenta en la época más friolera del año. Como editora de moda (y amante de la vestimenta de primavera-verano), a lo largo de mis 25 años he necesitado saber las claves para no vestir siempre igual todos los días, así como de encontrar la motivación para destacar mis estilismos. Pues bien, he dado con los cuatro consejos de moda para vestir bien en invierno gracias a las palabras de unos expertos del sector. Y todo se basa en prendas o accesorios que ya tienes en tu fondo de armario (o, deberías).

Lo primero que debes saber es que una de las lecciones de moda imprescindibles a la hora de saber cómo sacar partido a prendas atemporales de tu fondo de armario es contar con un repertorio de ítems básicos que nunca pasan de moda. Hablamos de piezas de punto en colores neutros, prendas de vestir clásicas de silueta recta, faldas de corte midi o botas de caña alta. Una vez lo tengas conformado de esta manera, no tendrás excusa ninguna para decir que no tienes nada que ponerte. Por lo tanto, si hasta en estos momentos has tenido envidia de los looks de otoño e inviernos de las influencers o celebrities que te aparecen en redes sociales, debes prestar atención a los siguientes consejos de los expertos.

Consejo 1: la mezcla de las tendencias contemporáneas con piezas clásicas

"El invierno es una temporada que invita a la creatividad en el vestir, permitiendo la mezcla de tendencias contemporáneas con piezas clásicas que trascienden el tiempo. Para dar con este look clave para este 2024-25, mi consejo es poner el foco en la mezcla de tendencias junto a los básicos indispensables para todas las edades: el secreto está en integrar las tendencias con las prendas de fondo de armario para lograr un look sofisticado y personal", comunica el experto en moda y estilista Jesús Reyes. Defiende que vestir bien en invierno requiere una combinación de prendas de fondo de armario atemporales y tendencias actuales que se adapten al estilo y edad de cada persona, así como de una apuesta por piezas claves y detalles cuidadosos. Para que nos hagamos una idea exacta de los ítems clave que tendríamos que tener en el vestidor, el profesional nos ha seleccionado cuatro de ellas:

Tejidos de punto voluminosos. Nos referimos a jerséis oversizes o vestidos de punto que aportan calidez y estilo. En cuanto a los colores, lo ideal sería optar por tonos tierra y neutros, puesto que permiten una mayor combinación con otras prendas.

Nos referimos a jerséis oversizes o que aportan calidez y estilo. En cuanto a los colores, lo ideal sería optar por tonos tierra y neutros, puesto que permiten una mayor combinación con otras prendas. Abrigos tipo maxi y de corte masculino . Ofrecen una estructura elegante y son perfectas para todas las mujeres de todas las edades. "Destaco que un abrigo de calidad es la base de cualquier atuendo invernal exitoso" , expresa Reyes.

. Ofrecen una estructura elegante y son perfectas para todas las mujeres de todas las edades. , expresa Reyes. Prendas de cuero. Una de las tendencias que ahora mismo están en auge. Las veremos tanto en pantalones como en chaquetas en colores como el negro, burdeos y marrón.

Una de las tendencias que ahora mismo están en auge. Las veremos tanto en pantalones como en chaquetas en colores como el negro, burdeos y marrón. Faldas midi y botas altas. "Una combinación versátil y que permite jugar con texturas como la lana y el ante", concluye.

Asimismo, en cuanto a los básicos de fondo de armario, Jesús Reyes también nos ha definido aquellas esenciales con las que darás juego en todos tus estilismos de otoño e invierno. "Los básicos son aquellas prendas que se mantienen relevantes a través del tiempo y que forman la columna vertebral de un guardarropa bien estructurado", informa. Entre ellas encontramos:

Abrigos de lana en colores neutros (gris, negro, camel).

en colores neutros (gris, negro, camel). Jerseys de cashmere o lana merino, pues que son cómodos, elegantes y muy funcionales.

o lana merino, pues que son cómodos, elegantes y muy funcionales. Camisas blancas . Para utilizar como prenda base o como parte de una superposición.

. Para utilizar como prenda base o como parte de una superposición. Pantalones de corte recto que podemos combinar con todo tipo de calzados.

que podemos combinar con todo tipo de calzados. Blazers estructuradas. Una pieza que aporta una estética formal, pero que también se puede combinar con otros estilos.

Look con prendas básicas. @blancamiro

Consejo 2: las joyas como un toque elevado a los estilismos

La gemóloga y perito en gemas Lisi Fracchia destaca que “las joyas adecuadas pueden elevar cualquier conjunto, especialmente en invierno cuando se utilizan más capas”. Según la experta, este año, veremos las joyas de gran tamaño, pero también las piezas minimalistas.

Combinaciones de collares . De distintos grosores y largos para un efecto sofisticado.

. De distintos grosores y largos para un efecto sofisticado. Pendientes llamativos . Como aros grandes y pendientes con detalles geométricos en oro o plata.

. Como aros grandes y pendientes con detalles geométricos en oro o plata. Anillos apilables para un toque más moderno.

Look con superposición de collares. @florettenacer

Consejo 3: los bolos como función estética más que funcional

Los bolsos también tienen la capacidad para elevar el estilismo en cuestión de segundos. De hecho, desde hace muchos años ya no solamente cumplen la función práctica, sino que también forma parte del look definitivo. “Un buen bolso puede transformar un look simple en uno destacado”, según Sara Elisabet Gimeno, CEO de RouletteBagStore, plataforma multimarca de bolsos. Durante la temporada de otoño-invierno 2024/2025 veremos:

Bolsos de tamaño maxi . Sobre todo, son perfectos para todos los días gracias a su gran almacenaje.

. Sobre todo, son perfectos para todos los días gracias a su gran almacenaje. Bolsos estructurados . Confeccionados en cuero o materiales similares que aportan sofisticación.

. Confeccionados en cuero o materiales similares que aportan sofisticación. Clutches. Destinados para eventos o looks de noche.

Look con bolso maxi. @sina.anjulie

Consejo 4: el calzado como el responsable de definir un estilismo invernal

Desde que ha comenzado la temporada de otoño e invierno, se han definido exactamente qué tipo de calzado predominarán durante estos meses. Se trata de una parte del estilismo relevante, ya que puede elevar o cambiar la estética de este. Oihana Maíz, CEO de Scandal54, tienda de zapatos con más de 25 años de experiencia en el sector, defiende que “los zapatos son el toque final que puede definir un conjunto invernal". Entre una multitud, tomarán el protagonismo los siguientes:

Botas altas de cuero . Sobre todo en colores neutros como negro o marrón.

. Sobre todo en colores neutros como negro o marrón. Botines con tacón grueso . La alternativa ideal para estilizar las piernas sin subirse a los tacones altos.

. La alternativa ideal para estilizar las piernas sin subirse a los tacones altos. Zapatos de plataforma . Un tipo de calzado que se ha vuelto popular en diversas edades por su versatilidad y capacidad de aportar altura sin sacrificar la comodidad.

. Un tipo de calzado que se ha vuelto popular en diversas edades por su versatilidad y capacidad de aportar altura sin sacrificar la comodidad. Zapatillas blancas . Atemporales y prácticas, combinan con cualquier atuendo casual y aportan un toque moderno.

. Atemporales y prácticas, combinan con cualquier atuendo casual y aportan un toque moderno. Mocasines forrados. Ideales para mantener los pies abrigados y con un toque elegante, especialmente en colores, como el burdeos y el marrón oscuro.

Look con botas de caña alta. @lucia.avendano

Podemos concluir que una de las lecciones de moda más eficaces a la hora de vestir en invierno es la combinación de las prendas básicas de fondo de armario con otras más contemporáneas. Es por ello que, además de conformar un repertorio de ítems neutros, también tendrás que saber cómo cazar las tendencias a tiempo.