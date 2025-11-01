Xisca Perelló y Rafa Nadal vestidos a juego con kimonos orientales en su viaje a Japón

Xisca Perelló se ha convertido en todo un apoyo para Rafael Nadal. Desde sus inicios en el tenis, ha estado de su mano en cualquier torneo, en cualquier lugar y a cualquier hora. Lo cierto es que en cada una de sus apariciones públicas ha dado una lección de moda discreta, pero sensata. En definitiva, ha creado una imagen impecable, con un sello de identidad muy fuerte y con una alerta a las tendencias.

Ahora, tanto el deportista como su mujer, así como su familia, están disfrutando de unas semanas en Japón. Hemos ido siguiendo sus pasos gracias a las publicaciones de las redes sociales de Nadal, donde hemos ido descubriendo también cada uno de los looks de Mery Perelló. Si hace unos días descubrimos su faceta más bohemia con un vestido de escote Bardot, ahora hemos dado con la más casual de nuevo con prendas de vestir básicas y atemporales, todo esenciales para un bien viaje.

Los vaqueros anchos de madre perfectos

Como sabemos, los vaqueros son un gran imprescindible de fondo de armario. Una de las prendas infalibles en las que podemos confiar tantas veces como queramos. Las razones son sencillas: apuestan por la comodidad, funcionalidad y versatilidad. No necesitamos nada más. Xisca Perelló es consciente de ello como bien hemos podido observar en la última publicación en la cuenta de Instagram del mallorquín. Y es que nos ha mostrado lo bien que sientan los vaqueros anchos, tengamos 20 o 40 años.

Xisca Perelló y Rafa Nadal en su viaje a Japón. Instagram @rafaelnadal

En tono medio u oscuro, la celebridad se ha marcado una serie de lookazos que no han dejado indiferente a nadie, así como con los que nos inspiraremos este noviembre. Rodeados de toda la familia, le hemos visto primeramente con un modelo claro que ha combinado con camisa holgada y cazadora vaquera en blanco. Unas imágenes más adelante, hemos visto otro diseño con el que ha creado un estilismo monocromático en marino con jersey de punto y resguardada del frío con una clásica chaqueta impermeable en beige.

El momento icónico con kimonos junto con Nadal

De la misma manera que ocurrió la semana anterior con Teresa Urquijo y Almedia, Xisca Perelló y Nadal han delumbrado con kimonos orientales en su viaje en Japón. Ha sido en el interior de un restaurante sin calzado, como bien indica el protocolo del país. A la izquierda, la celebridad con uno de estampado floral de lo más romántico en tonos rosados. Mientras que a la derecha, el deportista con otro de hojas en blanco y gris.

Xisca Perelló y Rafa Nadal en su viaje a Japón. Instagram @rafaelnadal

Xisa Perelló es todo una referente de la moda tanto sobre el asfalto como desde las gradas, como ha ido haciendo durante todos estos años. Su viaje al país asiático ha sido una muestra de que las prendas básicas y atemporales son las que verdaderamente funcionan siempre.