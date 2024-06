La evolución del estilo de Yolanda Díaz: de morena a rubia o las prendas fetiche en el armario de la política

Lo decimos siempre, la moda habla, y más en política. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes su renuncia como líder de Sumar tras el varapalo electoral que ha sufrido su formación tras las elecciones europeas de este domingo, y lo ha hecho vestida de blanco, un color que no es baladí en este momento. La ropa blanca va más allá de lo que te imaginas. Puede que no te des cuenta, pero el color es capaz de influir en tu estado de ánimo y tus elecciones. El blanco, según la psicología del color, puede simbolizar una variedad de sentimientos que van desde la inocencia, la limpieza, la tranquilidad e incluso el vacío. Sabemos que para varias culturas el blanco también es un color de estoicismo y luto, por ejemplo. Tradicionalmente, el blanco también se retrata como un color “bueno” y “puro”, que está vinculado a la vida, a la sinceridad y a la espiritualidad. Por eso, Yolanda Díaz ha elegido el color blanco para anunciar su dimisión, un color que en política también es un discurso, más allá de las palabras de los políticos.

Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar Eduardo Parra Europa Press

El armario de Yolanda Díaz a análisis

Pese a ello, la moda nunca ha dejado de ser un elemento no verbal crucial para la comunicación política. Lo hemos visto tanto en hombres, a Kennedy se le considera culpable de acabar con el sombrero masculino, en el meticuloso vestuario de las primeras damas, a quienes su condición de consorte si les permitía aproximarse a la moda. Y en nuestro país, también pasa lo mismo. Por ello, el mensaje político de Yolanda Díaz siempre ha ido unido a sus cambios estilísticos, de rubia a morena, y también sus looks. Introduce prendas y elementos menos habituales en los códigos normativos del armario político. El traje de chaqueta, otrora uniforme asociado al look working girl, epicentro del armario femenino en clave profesional, está en evidente desuso entre las mujeres de la clase política, desde trajes blancos a rojos, sin olvidarse de la camisa blanca o los jeans.

Yolanda Díaz. Gtres

Todo al blanco y vaqueros

Yolanda Díaz tiende a preferir los looks en los que domina el color blanco. Algo que contradice el sentido común marcado por la elegancia normativa, que establece el color negro como zona de confort estilísitica, como ha demostrado este mismo lunes. Pero tampoco faltan los vestidos o las faldas midi en sus uniformes de trabajo. De un lado, los vestidos sin mangas, ceñidos al cuerpo, más asociados al estilo working girl y acabados con falda lápiz, muy habituales entre las mujeres de la clase política.

Yolanda Díaz. Gtres

De morena a rubia a la vez que avanza su carrera política

En cuestión de belleza, Yolanda Díaz acostumbra a llevar el pelo recogido o semirecogido en peinados trenzados, ahora su melena rubia lisa o semi ondulada, que en un principio fue morena. En cuanto a maquillaje, muy suave con la mirada más marcada que los labios.

Yolanda Díaz. Gtres

El estilo de Yolanda Díaz ha dado mucho de qué hablar. Un estilo que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha cambiado en los últimos años, en los que ha refinado su imagen. Y es que en el armario de Yolanda Díaz hay marcas españolas como Adolfo Domínguez, Purificación Díaz o Zara hasta de lujo asequible como Sandro, Maje o Claudie Pierlot.