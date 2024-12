Yolanda Díaz tiene el jersey de punto con lazo más viral de Zara y lo combina con vaqueros de cintura cruzada de efecto tipazo

Yolanda Díaz da la bienvenida a la Navidad con el jersey de punto más viral de Zara. Sabemos que la política se ha ido de compras a la marca española durante este Black Friday, puesto que se ha hecho con las gangas más en tendencia para completar su fondo de armario. Tampoco ha tardado en estrenar uno de los ítems más acordes con diciembre en una de sus jornadas laborales de este fin de semana. Efectivamente, estamos hablando del jersey de punto en gris y de manga corta que protagoniza un gran lazo en tul rosa en la zona del cuello. Se trata de una de las adquisiciones más sensatas para comenzar el 1 de diciembre con alegría, así como nos ayudará a solucionar nuestros debates internos de qué ponernos en las cenas de Navidad o de empresa. Por lo que, si no te sientes cómoda con los vestidos de invitada para estas fiestas, apuesta por este jersey de punto con lazo que elevará cualquier estilismo. Y no solamente le darás uso desde diciembre hasta principios de enero, porque su sencillo diseño hace que esté acorde con el resto de momentos de la temporada. Tanto para ir a la oficina (y convertirte en la compañera de trabajo más estilosa) hasta para el resto de eventos relevantes de este 2025. Asimismo, potencia el estilo balletcore que tanto se está volviendo a llevar estos meses en todo tipo de prendas de vestir, accesorios o calzados. Por lo que, no cabe duda de que se trata de una compra rentable que hasta te servirá como parte de los regalos a madres para esta Navidad.

En los últimos años, Yolanda Díaz nos ha dejado bastante claro con qué tipo de vestimenta se siente más cómoda. Si hacemos un resumen, destacan las prendas básicas de fondo de armario con capacidad de versatilidad, así como atemporalidad. Ahora bien, debemos destacar que muchas de ellas nunca pasan de moda, pero sí que protagonizan un detalle que llama la atención. Como las blusas con lazadas en el cuello, los tops ejecutivos con cuello babydoll o los pantalones de vestir con múltiples botones decorativos. Por lo que, no nos extraña que la política se haya hecho con este best seller de Zara. Es cierto que se puede combinar con diversas alternativas, como faldas plisadas o de efecto cuero, así como palazzos que siempre sientan bien. Sin embargo, esta vez Yolanda Díaz los ha combinado con otro ítem en tendencia de la misma casa: los vaqueros de cintura cruzada de efecto tipazo.

Yolanda Díaz asiste a un acto por el reconocimiento de las enfermedades profesionales y la protección de la seguridad y salud laboral Diego Radamés Europa Press

Jersey de punto con lazo, de Zara (30 euros)

Jersey de punto con lazo. Zara

