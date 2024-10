¿Zara da dinero a las influencers? Este es el vídeo más polémico de TikTok del que todo el mundo habla

Zara es de las pocas firmas que no suelen ni regalar ropa ni pagar a nadie por llevarla. Por eso este vídeo de Tiktok de Mada Mariño ha revolucionado todo en las últimas horas, y hasta otras compañeras influencers le han comentado sin entender nada. Estamos acostumbradas a que influencers muy potentes como Rocío Osorno nos digan que Zara les tendría que pagar o regalar ropa porque agotan todo lo que se pone, y ahora esta micro influencer ha desatado la polémica con un vídeo en el que dice que a ella Zara el regala una tarjeta regalo cada mes para comprarse ropa. Pero todo tiene un truco.

Estamos convencidas de que más de una vez (infinitas más) has comentado con tus amigas la posibilidad real de que Zara os pagase por llevar su ropa. Pero nada más lejos de la realidad, ya que en la 'low cost' gallega no tienen esa filosofía, no hacen viajes con influencers, no patrocinan a casi nadie porque seamos realistas, no lo necesitan. Por eso ha generado tanto debate este vídeo de Mada Mariño en Tiktok diciendo que Zara regala dinero para que se compren ropa cada mes. Pero en realidad no es así. Estamos hablando de otras marcas de Inditex como Pull&Bear o Bershka que sí que hacen colaboraciones mensuales con micro influencer a través de una tarjeta regalo de 150 euros, para que ellas elijan las prendas que quieren comprarse para sus publicaciones.

Zara no paga ni colabora con influencers

¿Por qué las influencers tienen dinero infinito en Zara? Eso dice Mada en TikTok, pero nada más lejos de la realidad, solamente es una forma de conseguir que su vídeo se haga viral y todo el mundo lo comente. Un vídeo que ha creado tanta polémica que ya hemos leído a otras influencers como Lidia Rauet comentar un "what?" o a Marina Barrial con un "a mi no me pasa eh".

Pero no solo ellas, Andrea González ha querido ir más allá, quejándose de la confusión que genera este vídeo. "Inditex no da tarjetas a influencers. Te dan a ti de Pull&Bear, porque colaboras con ellos. Haces el vídeo del mes y lo descambias para comprar en otras tiendas del grupo. Creo que este vídeo se puede malinterpretar, cuando todas gastamos nuestro propio dinero de verdad".

¿Y a vosotras que os parece? Sin duda la polémica está servida en TikTok.