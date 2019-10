¿Niños o perros? Los españoles lo tienen claro

Parece que los españoles se decantan más por tener una mascota en casa que un hijo. Que la natalidad está bajando año tras año es un dato que ya nadie duda, el año pasado el número de nacimientos se redujo un 6,1%, unos 23.879 niños menos, un número que aumenta considerablemente si nos remontamos a los últimos cinco años, llegando a los 58.293 nacimientos menos, lo que supone un 13,7% de diferencia. Sin embargo, año tras año, el número de animales de compañía está aumentando, de hecho, en los últimos cinco años ha aumentado un 40% hasta llegar a los 13 millones de mascotas, de las que algo más de 12 millones son perros.

Está claro que el modelo de familia ha cambiado y a día de hoy compartimos más que nunca nuestra vida con nuestras mascotas. Cada vez más aparecen servicios exclusivos para perros como hoteles, cines, restaurantes o incluso academias de Doga (una especie de yoga para perros y dueños).

Los españoles gastamos una media de 1.000 euros al año por cada animal de compañía. Pero, ¿por qué gastando tanto en ellos todavía la mayoría no tienen asegurados a sus perros? Según datos que maneja una de las aseguradoras líderes en asistencia para mascotas, www.generali.es actualmente en España solo un 3% de los perros están asegurados, además, a no ser que sean perros considerados peligrosos en la mayoría de las comunidades no es obligatorio tener un seguro, pero ¿estamos preparados para asumir los gastos que generaría nuestra mascota si ataca a otro perro o una persona? ¿Y si se pone enfermo y tengo que hospitalizarlo? ¿O si se me escapa y provoca un accidente en la carretera? ¿Y si me lo roban?

Este año se darán unos 18.000 partes por incidentes causados por perros, estos son los más comunes que cubren los seguros de perros:

Responsabilidad civil ante terceros: las más comunes suelen ser las mordeduras o daños ocasionados a otras mascotas y personas o a sus bienes. En esta categoría también se incluyen los accidentes de tráfico que puedan causar.

Robo o extravío: además de cubrir los gastos que se generen por la búsqueda de nuestra mascota y el traerlas de vuelta al hogar en ambos casos, también incluiría una indemnización en caso de que no aparecieran.

No llevar correctamente en el coche a la mascota: Si el perro es de pequeñas dimensiones deberá ir colocado en el suelo del asiento trasero, nunca sobre el asiento sujeto por un cinturón de seguridad. Los más grandes irán mejor en el maletero, separados por una rejilla o una red o sujetos con un arnés de doble anclaje. Y en general para todos los tamaños, si van sentados en los asientos traseros del coche deberán ir sujetos con un arnés de doble anclaje, unido a los enganches de dos cinturones de seguridad. La multa por no cumplir esta norma oscila entre los 100 y 200 euros.

No limpiar sus excrementos y orines: A día de hoy, todo el mundo tiene claro que debe recoger los excrementos de sus perros con la típica bolsita y depositarla en contenedores especiales o en la basura, el no hacerlo conlleva una multa que va desde los 300 a los 3.000 euros, pero lo que muchos ciudadanos no saben es que dependiendo de donde vivas, también tienen que limpiar el orín de sus canes con agua y vinagre o desinfectante, según la ciudad oscila entre 70 y 750 euros, aunque hay lugares como Palma que la multa puede ascender a 1.500 euros.