Paula Echevarría, que nos sorprendía hace unos días con el vestido perfecto para llevar con botas y nos confirmaba que la biker de cuero negra es un must esta temporada, ha subido a su perfil oficial de Instagram esta mañana un intrigante Story. La actriz cuelga el cartel de 'coming soon' y nos ha enseñado la etiqueta de la que podría ser una de las prendas de su primera colección de ropa. ¡Estamos de los nervios! ¡Por fin el estilazo de la asturiana podría pasar a formar parte de nuestro armario! Lo que aún no sabemos es qué tipo de prendas conformarán su línea de ropa. Sin embargo, tenemos razones de peso para creer que nada tendrán que ver por ejemplo con el vestido de fiesta a lo JLO que la intérprete llevó hace unos días. A continuación te contamos por qué.