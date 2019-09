Paula Echevarría ha empezado a tope el nuevo curso escolar. Y no solo en términos de estilo ( aunque el vestido con el que retomó la rutina nos pareció muy chic y especial ). La actriz se ha propuesto cuidarse y, además, hacernos de ello partícipes por medio de las redes sociales. De esta manera, no solo nos muestra las sesiones de ejercicio que acostumbra a hacer con su entrenador, sino que además nos desvela recetas geniales como la de aquel desayuno detox .

Cada uno de estos ingredientes contiene otros muchos beneficios para nuestro organismo pero no debemos olvidar que no hay que hablar de alimentos aislados sino de una dieta saludable en su conjunto donde todo se vaya complementando. Por eso nos encanta el batido de Echevarría. Además no olvides que la fruta es aperitiva, es decir, abre el apetito. Por eso, acompañarla de verdura o frutos secos es siempre algo positivo.