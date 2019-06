Premios 10 Lifestyle 7ª edición: ¡Descubre todos los premiados!

El Teatro Real de Madrid ha sido esta noche el escenario idóneo para acoger la nueva gala de los Premios 10 Lifestyle, que impulsa el periódico junto al magazine Lifestyle, para premiar los embajadores de la marca España. Unos galardones que reconocen el valor del arte, la cultura y el deporte de nuestro país a través de personalidades que hacen gala de su profesionalidad y su pasión por el trabajo, y cuya labor está reconocida también a nivel internacional.

El sueño de una noche de verano. Y es que este 21 de junio ha tenido lugar el solsticio de verano: el día más largo del año y la noche más corta para todos los que habitan en el hemisferio norte del planeta, pero no para los premiados e invitados de esta gala de La Razón que ha sido todo un éxito.

- Estos son los 10 premiados de la 7ª edición de los Premios 10:

COMUNICACIÓN. Julio Maldonado (Maldini)

Tiene más de 80.000 partidos de fútbol grabados y pocos saben de fútbol internacional como él. El periodista Julio Maldonado, más conocido como ‘Maldini’, es uno de los que más saben de fútbol internacional en nuestro país. No hay liga internacional ni futbolista desconocido para Julio, que posee siete parabólicas en su casa y una colección completa de una decena de revistas de fútbol. No está claro si es trabajo u ocio lo que llena la planta de arriba de su hogar, lo que sí está claro es que Julio Maldonado ha hecho de su sueño su forma de vida. “Ocho Mundiales, cinco Eurocopas, veinte Champions y la pasión intacta”, reza su biografía de Twitter. Movistar +, COPE, AS y su canal de Youtube MundoMaldini hacen que desde LA RAZÓN hayamos querido reconocer su trabajo, esfuerzo y trayectoria. ¡Por muchos años más de fútbol!