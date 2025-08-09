Te resuelven el look y sientan genial: 7 monos cómodos y con estilo para este verano

Con el calor que está haciendo, lo último que apetece es complicarse. Ahí es donde los monos se convierten en el comodín perfecto: una sola prenda, cero esfuerzo y un resultado que funciona en cualquier situación. Y si además tiene buen tejido, un corte favorecedor y un color bonito… ya lo tiene todo. En esta selección hay opciones para todos los planes y estilos: desde el lino más natural hasta estampados con personalidad, pasando por versiones más sofisticadas para eventos, planes especiales, vacaciones o incluso para ir a la oficina sin perder estilo. Todos tienen algo en común: te resuelven el look y te hacen sentir bien. Aquí van siete que realmente valen la pena:

1. Lino beige con escote cuadrado | La Comet

Mono de lino beige con escote cuadrado (45€) La Comet

Fresco, fluido y con ese aire relajado que apetece en vacaciones. Este mono de lino y algodón, hecho en Italia, tiene escote cuadrado (también en la espalda) y elásticos laterales que hacen que se adapte al cuerpo sin apretar. Es perfecto para días largos de calor, paseos por la costa o en el pueblo, y lo mejor es que puedes ponértelo con lo que quieras debajo: top, camiseta, bañador, bikini o incluso una blusa ligera. Funciona igual de bien con unas alpargatas de cuña que con unas jelly shoes o unas sandalias planas. Súper versátil y muy fácil de llevar.

2. Mono balloon en color chocolate | Oysho

Mono chocolate con corte bombacho y cintura ajustable (59,99€) Oysho

Una opción cómoda pero con mucho rollo. Aquí se juntan dos tendencias que funcionan muy bien este verano: el corte tipo bombacho y el color chocolate, que está por todas partes. El tejido lleva lino, la cintura es ajustable y el resultado es un look relajado pero con estilo. Ideal para escapadas, días de verano sin horarios o planes tranquilos en los que solo quieres ir bien vestida sin complicarte.

3. Vaquero claro con espalda descubierta | ASOS DESIGN Petite

Mono vaquero claro con espalda descubierta y lazada (71,99€) ASOS DESIGN Petite

El clásico mono vaquero pero con un giro especial: escote en pico, corte sin mangas, pernera ancha y una lazada en la espalda que le da ese toque diferente. Es cómodo, urbano y fácil de llevar. Funciona genial para planes informales pero también puedes llevarlo al trabajo si le pones unos pendientes bonitos y una blazer ligera encima. Y como es de la línea Petite, sienta especialmente bien si eres bajita y buscas una silueta que estilice.

4. Estampado artesanal en verde oliva | Esedetres

Mono verde con estampado zigzag y cinturón (44,99€) Esedetres

Hecho en algodón 100% y con tela artesanal, este mono es el más original de la selección. Tiene cuello mao, cinturón a juego y un estampado gráfico que llama la atención. Es perfecto para una comida con amigas, una cena relajada o incluso para ir a la oficina si quieres salir un poco de lo de siempre sin perder estilo. Atemporal, cómodo y con carácter.

5. Azul marino con nudo frontal | Anna Field (Zalando)

Mono azul marino con escote en V y nudo frontal (39,99€) Anna Field (Zalando)

Este mono tiene escote en V, nudo frontal que disimula tripa y alarga la silueta, y un pantalón recto que favorece sin marcar. Puedes llevarlo con sandalia plana durante el día o con tacón fino y pendientes si tienes una cena. Muy cómodo y con ese punto arreglado que siempre viene bien.

6. Rosa claro con botones forrados | Club L London

Mono rosa con botones forrados y pantalón acampanado (230€) Club L London

Si buscas algo más especial pero no te apetece vestido, este mono es una opción perfecta. Escote cuadrado, cuerpo estructurado y un pantalón acampanado que estiliza y aporta movimiento. El rosa es suave y favorecedor, y los detalles como los botones forrados o los bolsillos decorativos le dan ese punto sofisticado que lo hace ideal para un evento especial o una cita.

7. Floral en fucsia con mangas abullonadas | Silbon

Mono floral en tonos fucsia con mangas abullonadas (95,99€) Silbon

El más potente de la selección. Estampado floral en tonos fucsia, mangas con volumen, escote en pico y corte palazzo. Este mono está pensado para que el look hable por sí solo. Si tienes una celebración, una comida importante o simplemente quieres llevar algo diferente que no pase desapercibido, aquí tienes una opción con personalidad. Y además, está fabricado en España.

Lo bueno de un buen mono es que no necesita mucho más: unas sandalias, un bolso bonito y un par de pendientes, y ya estás lista. Y además de ir bien vestida, vas cómoda. Algo que, en verano y con este calor, se agradece el doble.