Moda verano
Te resuelven el look y sientan genial: 7 monos cómodos y con estilo para este verano
Una selección pensada para vestir bien sin complicarte, vayas donde vayas
Con el calor que está haciendo, lo último que apetece es complicarse. Ahí es donde los monos se convierten en el comodín perfecto: una sola prenda, cero esfuerzo y un resultado que funciona en cualquier situación. Y si además tiene buen tejido, un corte favorecedor y un color bonito… ya lo tiene todo. En esta selección hay opciones para todos los planes y estilos: desde el lino más natural hasta estampados con personalidad, pasando por versiones más sofisticadas para eventos, planes especiales, vacaciones o incluso para ir a la oficina sin perder estilo. Todos tienen algo en común: te resuelven el look y te hacen sentir bien. Aquí van siete que realmente valen la pena:
1. Lino beige con escote cuadrado | La Comet
Fresco, fluido y con ese aire relajado que apetece en vacaciones. Este mono de lino y algodón, hecho en Italia, tiene escote cuadrado (también en la espalda) y elásticos laterales que hacen que se adapte al cuerpo sin apretar. Es perfecto para días largos de calor, paseos por la costa o en el pueblo, y lo mejor es que puedes ponértelo con lo que quieras debajo: top, camiseta, bañador, bikini o incluso una blusa ligera. Funciona igual de bien con unas alpargatas de cuña que con unas jelly shoes o unas sandalias planas. Súper versátil y muy fácil de llevar.
2. Mono balloon en color chocolate | Oysho
Una opción cómoda pero con mucho rollo. Aquí se juntan dos tendencias que funcionan muy bien este verano: el corte tipo bombacho y el color chocolate, que está por todas partes. El tejido lleva lino, la cintura es ajustable y el resultado es un look relajado pero con estilo. Ideal para escapadas, días de verano sin horarios o planes tranquilos en los que solo quieres ir bien vestida sin complicarte.
3. Vaquero claro con espalda descubierta | ASOS DESIGN Petite
El clásico mono vaquero pero con un giro especial: escote en pico, corte sin mangas, pernera ancha y una lazada en la espalda que le da ese toque diferente. Es cómodo, urbano y fácil de llevar. Funciona genial para planes informales pero también puedes llevarlo al trabajo si le pones unos pendientes bonitos y una blazer ligera encima. Y como es de la línea Petite, sienta especialmente bien si eres bajita
4. Estampado artesanal en verde oliva | Esedetres
Hecho en algodón 100% y con tela artesanal, este mono es el más original de la selección. Tiene cuello mao, cinturón a juego y un estampado gráfico que llama la atención. Es perfecto para una comida con amigas, una cena relajada o incluso para ir a la oficina si quieres salir un poco de lo de siempre sin perder estilo. Atemporal, cómodo y con carácter.
5. Azul marino con nudo frontal | Anna Field (Zalando)
Este mono tiene escote en V, nudo frontal que disimula tripa y alarga la silueta, y un pantalón recto que favorece sin marcar. Puedes llevarlo con sandalia plana durante el día o con tacón fino y pendientes si tienes una cena. Muy cómodo y con ese punto arreglado que siempre viene bien.
6. Rosa claro con botones forrados | Club L London
Si buscas algo más especial pero no te apetece vestido, este mono es una opción perfecta. Escote cuadrado, cuerpo estructurado y un pantalón acampanado que estiliza y aporta movimiento. El rosa es suave y favorecedor, y los detalles como los botones forrados o los bolsillos decorativos le dan ese punto sofisticado que lo hace ideal para un evento especial o una cita.
7. Floral en fucsia con mangas abullonadas | Silbon
El más potente de la selección. Estampado floral en tonos fucsia, mangas con volumen, escote en pico y corte palazzo. Este mono está pensado para que el look hable por sí solo. Si tienes una celebración, una comida importante o simplemente quieres llevar algo diferente que no pase desapercibido, aquí tienes una opción con personalidad. Y además, está fabricado en España.
Lo bueno de un buen mono es que no necesita mucho más: unas sandalias, un bolso bonito y un par de pendientes, y ya estás lista. Y además de ir bien vestida, vas cómoda. Algo que, en verano y con este calor, se agradece el doble.
