Rich Wife (mujer rica)

Si en los últimos meses no has parado de oír hablar de la estética exuberante de la mob wife (mujer de mafioso), prepárate para una tendencia con menos estridencias y más flow: cash flow. Llegan las “mujeres de…” en su versión más capitalista pero dentro de la legalidad. ¿Tráfico de influencias? Ellas prefieren el tráfico de la Quinta Avenida o de la Avenue Montaigne. Manejan dinero en metálico, tarjetas Amex Black, criptomonedas, da igual mientras los fondos sean ilimitados.

A veces son ricas por alianza estratégica, otras por herencia, y pocas veces por méritos laborales (no hay que confundirlas con la girl boss). La clave está en gastar el dinero de otros para comprar el último modelo de bolso de Bottega Veneta de cuero intrecciato, nunca el propio (ese se invierte en acciones, que para eso estudió económicas y salió con banqueros privados de Goldman Sachs en la universidad).

Desfile de Versace Primavera / Verano 2024 Versace

La obsesión actual es conseguir todos los objetos que tienen en su wish list (lista de deseos) de Hermès, como si se tratara de capturar Pokémons. Sus estilismos son una hábil mezcla entre minimalismo y maximalismo. Llamémoslo ostentación encubierta. De su boca jamás saldrá su patrimonio, pero sus prendas delatan su cuenta bancaria. Esta fusión de estilos casi antagónicos se consigue combinando prendas clásicas y elegantes con detalles y accesorios historiados. Si ya tienes un traje chaqueta básico, añade un top con cuello de pedrería, un bolso con remates dorados o unos zapatos delicados con detalles luxury. Piensa en vestidos de día estilo lady de Oscar de la Renta con un cinturón joya de Dior sacado de la pasarela.

Las hermanas Paris y Nicky Hilton Alamy

¿Las patronas sartoriales? Las hermanas Hilton, Nicky más que Paris, que por algo está casada con un Rothschild. Este verano apuestan por texturas nobles como la seda, el lino o el algodón cien por cien y colores vitamina, para no pasar desapercibidas (no vaya ser que haya algún millonario suelto cerca). Ellas se perdieron el capítulo del denominado lujo silencioso. Su dinero no susurra, tiene surround sound.