Zara tiene los vestidos de terciopelo más elegantes que vas a querer llevar a las cenas de Navidad

Puede que aún falten unas semanas para los brindis, pero las colecciones ya se han adelantado. Zara apuesta por el terciopelo como punto de partida para los looks de diciembre: el tejido clásico de las fiestas vuelve en tonos oscuros y siluetas que equilibran lo elegante y lo cómodo. Largos o cortos, con hombreras o escotes pronunciados, esta selección reúne cinco vestidos pensados para celebrar con el aire sofisticado —y sencillo— que pide la temporada.

Vestido midi de terciopelo con brillos

Vestido midi de terciopelo negro con escote pico, manga larga y detalles de brillos (35,95€) Zara

El clásico negro que siempre salva, incluso si le añades un jersey por encima y lo conviertes en falda para una comida en familia. De escote pico, manga larga y detalles de abalorios discretos, tiene ese aire ligeramente ochentero que lo hace especial. El frunce en la cintura favorece la figura y el bajo con abertura añade movimiento. Perfecto para una cena o un evento de trabajo en el que quieras verte arreglada y a la vez ir cómoda.

Vestido corto de terciopelo bordado

Vestido corto de terciopelo negro con bordados de lentejuelas y cuello perkins (39,95€) Zara

Una versión más vintage del terciopelo, con bordados de lentejuelas que dibujan un patrón de inspiración setentera. El cuello perkins y las mangas largas equilibran el brillo y le dan ese aire boho chic tan en tendencia esta temporada. Un vestido con personalidad, pensado para planes de noche o celebraciones donde apetece algo diferente. Además, con un cinturón ancho, unas botas altas cowboy y un abrigo de pelo sirve para cualquier plan informal con amigas.

Vestido largo azul marino con espalda descubierta

Vestido largo de terciopelo azul marino con cuello halter y espalda descubierta (39,95€) Zara

Sencillo pero con presencia. El cuello halter deja ver los hombros y la espalda descubierta aporta un punto de sensualidad elegante. El tejido de terciopelo cae con movimiento y el tono azul marino es una alternativa perfecta al negro clásico. Ideal para cenas o fiestas más formales, combina a la perfección con sandalias o salones y un clutch pequeño. Unos pendientes largos completan el look sin necesidad de nada más.

Vestido gris drapeado con hombreras

Vestido midi de terciopelo gris perlado con escote profundo y drapeado lateral (29,95€) Zara

El tono gris perlado le da un aire distinto al resto de vestidos de fiesta, y aunque parezca difícil de combinar más allá de complementos en negro o plata, encaja muy bien con los colores de la paleta de esta temporada: burdeos, azul oscuro, verde caqui o marrón chocolate. Las hombreras marcan estructura, el drapeado lateral estiliza y el escote trasero equilibra la sobriedad del frente. Un diseño que destaca por su sencillez y por lo bien que se adapta a distintos tipos de cuerpo.

Vestido marrón con flecos

Vestido de terciopelo marrón chocolate con cuello halter, espalda descubierta y flecos largos (45,95€) Zara

El más atrevido de la selección. Con cuello halter, espalda descubierta y flecos de gran tamaño en la parte inferior, este diseño combina el brillo del terciopelo con un movimiento fluido que capta la atención al andar. El marrón chocolate, uno de los tonos más presentes esta temporada, refuerza su carácter y lo convierte en una elección perfecta para destacar en eventos especiales.

Puede que todavía quede margen hasta las celebraciones, pero todas sabemos que los mejores vestidos vuelan. El terciopelo vuelve a ser uno de los tejidos protagonistas y Zara reúne en esta colección opciones para todos los planes de diciembre, del brindis más formal al encuentro entre amigas. Ahora solo falta elegir cuál será el tuyo antes de que desaparezcan.