La falda que más verás este otoño tiene cuadros y estas 7 son pura inspiración

El estampado de cuadros es uno de los grandes protagonistas de la temporada. Lo vemos en el street style y en las colecciones de nuestras marcas favoritas, confirmando que este clásico está más presente que nunca. El motivo es claro: combina con todo y se adapta a cualquier estilo, del más clásico al más actual.

La falda de cuadros es una de las piezas donde mejor se luce y todo apunta a que será, con permiso de los tops lenceros, una de las prendas más vistas este otoño.

Por eso hemos reunido siete faldas de cuadros que merece la pena fichar, tanto si quieres sumarte a la tendencia como si ya la has hecho tuya y buscas ampliar la colección.

Zara | Falda capa de cuadros en línea evasé

Falda capa de cuadros en línea evasé (79,95€) Zara

Zara firma una de las opciones más favorecedoras de la temporada. Su corte evasé estiliza la silueta y los tonos marrón y azul encajan de lleno en la paleta otoñal. Una prenda versátil que funciona igual con botas altas que con mocasines.

COS | Falda midi drapeada de lana

Falda midi drapeada de lana en tonos burdeos (129€) COS

La propuesta de COS apuesta por el minimalismo elegante. El drapeado aporta movimiento y ayuda a estilizar la silueta, y el tejido en mezcla de lana suma calidad. Es una opción perfecta para la oficina combinada con un jersey básico y botines.

Lefties | Falda midi de cuadros marrón chocolate

Falda midi de cuadros marrón chocolate (17,99€) Lefties

Lefties también se apunta a la tendencia con esta falda de cuadros midi. Su silueta fluida y el tono marrón chocolate la convierten en una opción fácil de llevar en el día a día, especialmente combinada con una chaqueta de ante.

The-Are | Falda maxi tartán en azul y burdeos

Falda maxi tartán en azul y burdeos (59,95€) The-Are

El tartán recupera protagonismo en esta falda maxi de The-Are. El canesú a la cadera con frunce y los tonos oscuros aportan un aire británico muy actual. Funciona genial con un jersey oversize en verde o azul marino, aunque también puedes llevarla en total look con la blusa a juego.

Superdry | Falda acampanada de inspiración colegial

Falda acampanada de inspiración colegial (79,99€) Superdry

Con silueta acampanada y detalles de hebillas, esta falda de Superdry recupera la estética colegial con un guiño punk. Según el calzado cambia por completo, con botas militares resulta más atrevida y con mocasines se acerca a un registro más clásico.

NA-KD | Falda maxi de cuadros en blanco y negro

Falda maxi de cuadros en blanco y negro (65,95€) NA-KD

Esta falda maxi de NA-KD apuesta por un corte fluido con cuadros en diagonal que crean un efecto moderno y diferente. Combina muy bien con camisas amplias o jerséis oversize, una fórmula fácil para looks cómodos y actuales.

eseOese | Falda Sussex de cuadros en tonos marrones

Falda Sussex de cuadros en tonos marrones (69,90€) eseOese

La falda Sussex de eseOese apuesta por la naturalidad. Con corte al bies y cintura elástica, resulta cómoda y favorecedora. El estampado en tonos marrón chocolate encaja en la temporada y combina muy bien con jerséis de cuello alto o cárdigans.

Las faldas de cuadros han vuelto para quedarse y esta temporada se convierten en una de las compras más acertadas. Se adaptan con facilidad al día a día y tienen ese equilibrio entre tendencia y atemporalidad que garantiza que seguirán funcionando en tu armario durante mucho tiempo.