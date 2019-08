«Caso Faffe»: la búsqueda del intruso número 1 apunta a Jerez de la Frontera

El Parlamento andaluz aguarda para retomar la comisión de investigación de la Faffe, la más lenta de la década ya, en comparación con la de los ERE y los cursos de formación (que, por otro lado, tampoco destacaron por su premura). Entretanto, judicialmente se busca al «intruso número 1» en la fundación presuntamente plagada de «enchufados» procedentes de las filas socialistas. El juzgado de Instrucción 6 abrió una pieza separada contra Francisco Camas, actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez y que habría sido incluido en la plantilla subrogada de la Faffe pese a provenir del paro, según consta en la vida laboral a la que accedió LA RAZÓN. Con todo, Camas presentó una denuncia contra el PP de Jerez, a la que también accedió este diario, por intromisión en su derecho al honor, solicitando una indemnización de 5.000 euros, después de que la formación jerezana lo relacionara con la supuesta trama nepotista. El número 4 de Mamen Sánchez en la lista del PSOE en Jerez, Francisco Camas, realizó un estudio de los vinos de Chiclana, otro del corcho en Andalucía y otro sobre los parques naturales de Andalucía. Tras ello, accedió a un empleo público. Según la documentación, a la que accedió este diario, Camas trabajó para el Fondo de Promoción de Empleo dos meses en 2001, cinco meses en 2002 y dos meses en 2003 y pasó a la Faffe sin que se conozca prueba de acceso alguna. En junio de 2003 la Faffe absorbió a los trabajadores del Fondo de Promoción de Empleo y Francisco Camas se incorporó. En esos momentos, según su vida laboral, estaba cobrando el desempleo. La Faffe incorporó en julio de 2003 a Francisco Camas como hizo con los trabajadores del Fondo de Promoción de Empleo cuando su ultima relación laboral había sido en febrero de 2003, cinco meses antes de la absorción. En las elecciones municipales de 2003, Camas fue de número 18 en las lista del PSOE, tres meses antes de que lo absorbiera la Faffe, con Fernando Villén, investigado por el presunto gasto de los fondos de los parados en prostíbulos, como director general.

Francisco Camas ha señalado que «no se me ha comunicado formalmente que se me esté investigando en relación a este asunto». «No he cometido ni participado en ningún tipo de acto ilícito», señaló.