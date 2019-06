Crespo insiste en pedir al Ministerio cambios en la UE que palien los bajos precios del aceite de oliva

El sector del aceite de oliva está en ebullición, con protestas convocadas. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, insiste en la Junta "está con el sector desde el principio" y reclama al Ministerio que pida a la UE cambios en la regulación para paliar los bajos precios. Hay una manifestación convocada el 9 de julio por COAG y UPA, ante la que Asaja-Andalucía ha pedido "cordura" y ha mostrado su temor de que la convocatoria "extemporánea" tumbe el cambio de tendencia de los precios. LAs Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, federación representativa de 385 entidades oleícolas en la región, también se han desmarcado de la manifestación. Por su parte, el Consejo Provincial del Aceite de Oliva de Jaén reunió ayer para conocer el informe que ha elaborado su grupo dedicado a analizar el precio de este producto, un documento en el que también se recogen una serie de medidas que finalmente fueron aprobadas y a las que se añadieron otras presentadas por la Diputación de Jaén.

"El sector del aceite de oliva está pasando un mal momento. Nosotros somos una potencia oleícola en el mundo y, por tanto, somos el primer productor: España. Desde el principio, desde la Junta de Andalucía hicimos lo que el presidente de forma sensible encomendó, que fue el Consejo Andaluz del Olivar", señaló Carmen Crespo. "Allí se vieron las necesidades que tenía el sector, qué quería en ese momento: fundamentalmente almacenamiento privado", señaló.

"Es verdad que no se cumplen los umbrales de referencia que establece la normativa europea, pero por eso mismo le hemos pedido al Ministerio que esos umbrales de referencia hay que pedir en la OCM que se modifiquen al alza porque hace 20 años que no se han modificado", añadió la consejera. "Sabemos de la complejidad que tiene eso, pero en estos momentos donde el aceite tiene esa dificultad es el momento, independientemente de que no se cumplan los umbrales de referencia, de activar el almacenamiento privado que permita la subida del precio del aceite de oliva", indicó Crespo.

La dirigente andaluza defendió "por supuesto la autorregulación" y "para eso estamos dispuestos absolutamente a todo". La Consejería también le ha pedido al Ministerio "una nueva ley de la cadena alimentaria, darle una vuelta a la cuestión de la competencia que permita regular nuestros productos en momentos de crisis de precios como ésta". "Estamos con el sector, lo hemos estado desde el principio", defendió Crespo, asegurando que "la interlocución es permanente". "Queremos que el Ministerio sepa que hay que ayudar al sector y pedir en Europa esta cuestión", concluyó Crespo, "porque es vital para que el precio se estabilice y llegue el precio justo al agricultor".

Frutos rojos

Por otro lado, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, apostó por crear en la comunidad autónoma “plataformas de comercialización” de las que formen parte distintos productos andaluces para que “puedan apoyarse entre ellos”.

Lo hizo en declaraciones a los periodistas en Huelva, antes de participar en la inauguración del V Congreso Internacional de Frutos Rojos, organizado por Freshuelva.

“Andalucía tiene muchos productos agrarios y se pueden apoyar unos a otros”, ha indicado, para posteriormente anunciar que “se va a crear un grupo de trabajo al objeto de dar forma a esas plataformas de comercialización”.

En ellas, “pueden apoyarse unos productos a otros, por ejemplo, la fresa y los frutos rojos junto con el aceite de oliva o las frutas y hortalizas y comercializar de forma conjunta al resto del mundo”, ha señalado la consejera, quien ha remarcado que “es un proyecto piloto que queremos desarrollar y apoyar de forma muy contundente”.

Con respecto al sector de los frutos rojos, Crespo le mostró el apoyo de la Junta de Andalucía para que “siga creciendo, ya que no es baladí que en este año ha subido un 2,8 por ciento en exportaciones”.