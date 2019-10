El alcalde de El Coronil ficha como asesor provincial y Cañamero lo tilda de “corrupción”

El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP) recogía ayer en su número 238 un nombramiento que ha levantado polvareda. Por una resolución de la Presidencia de la institución supramunicipal del pasado julio, rectificada luego por otra de septiembre, se nombró personal eventual de la corporación, «en régimen de dedicación plena» a una hilera de personas, entre las que se encontraba el actual alcalde del municipio sevillano de El Coronil, el socialista José López, quien será asesor territorial en concreto del «área de Cultura y Ciudadanía».

El PSOE recuperó la Alcaldía de esa localidad que le había arrebatado Ganemos El Coronil –una candidatura auspiciada por Podemos y la CUT– al obtener mayoría absoluta en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. Un apoyo que el regidor agradeció a sus vecinos a los que prometió no defraudar. Pero ha fichado como asesor territorial de la Diputación y percibirá un sueldo anual de 43.362,34 euros, según se detallaba en el propio BOP. «Estaba cobrando 2.800 euros mensuales, en un pueblo de poco más de 4.000 habitantes, y ahora serán 3.613 mensuales», aseguró a LA RAZÓN el ex diputado nacional de Podemos y ex alcalde de El Coronil, Diego Cañamero. Éste lamentó que los socialistas lo hayan «colocado» en el ente provincial, lo que provocará que «‘enchufen’ a otro de su lista en el Ayuntamiento en su sitio». «Esto es corrupción, es utilizar las instituciones públicas como un banco privado para financiar a los que se arriman al PSOE», denunció Cañamero.

Otras fuentes recordaron a este periódico que el nuevo asesor de la Diputación fue señalado por la oposición en la localidad por presuntas anomalías ligadas al combustible de la flota municipal de vehículos cuando era concejal de Obras, entre otras competencias.

Cañamero lo confirmó y apuntó un dato a su juicio revelador: cuando Ganemos llegó a la Alcaldía de la localidad «el gasto en gasóleo disminuyó en un 50 por ciento, manteniendo exactamente los mismos vehículos que existían antes».