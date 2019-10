El juez tacha de "mamarrachada" sacar una vagina de látex en andas pero no ve delito contra la religión

El juez de lo Penal 10 de Sevilla absolvió a las tres mujeres juzgadas por su participación el 1 de mayo de 2014 en la conocida como "procesión del coño insumiso", en la que portaron "una vagina de látex de grandes dimensiones", al entender que su intención "no era ofender los sentimientos religiosos".

El juez no comparte "las formas y el modo" de encauzar las protestas por parte de las acusadas aunque la finalidad "no era ofender los sentimientos religiosos".

El juez señala que las acusadas «participaron en una actividad de protesta que puede gustar o no, que puede ser considerada como una mamarrachada o no, que puede ser compartida o no, pero dicha actividad, absolutamente prescindible y gratuita en sus formas para este juzgador, tenía igualmente una finalidad concreta y era la protesta incardinada en el contexto social propio de aquellas fechas».

En el juicio, celebrado el 3 de octubre, la Fiscalía solicitó para cada una de las encausadas el pago de una multa de 3.000 euros por un delito contra los sentimientos religiosos. La acusación particular ejercida por la Asociación de Abogados Cristianos reclamó para cada investigada un año de cárcel y una multa de 3.600 euros por delitos contra los sentimientos religiosos y de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias.

Los denunciantes ya han anunciado que recurrirán ante la Audiencia. El magistrado reconoce que la vagina de látex emulaba la imagen de la Virgen María "en los pasos que se procesionan en la Semana Santa".