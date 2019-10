El presidente desvela los correos con la «decisión política» de inflar las vacunaciones

En las Cinco Llagas se condensaron todas las Españas posibles. De lo regio a «la charanga y la pandereta». Desde la exhumación de Franco a las medidas para Cataluña, pasando por Doñana, la sanidad o el empleo. Las conversaciones en los pasillos viraban del Valle de los Caídos a la dimisión de un diputado de Cs por la incompatibilidad ética de las App de viajes y las dietas. Durante el debate de una PNL de Cs de apoyo a la Guardia Civil, en la que se pidió al presidente en funciones, Pedro Sánchez, la aplicación del 155, el diputado Carrillo leyó el himno de la institución benemérita. El debate, por momentos, fue un ejemplo inverso de reconciliación y concordia. «Usted no es andaluza, usted es comunista», señaló el diputado de Cs Fran Carrillo a Teresa Rodríguez, quien a su vez, señaló a Sus Señorías que «les importa un huevo la Guardia Civil». La presidenta Marta Bosquet llamó al decoro, esperando noticias de Gurb. La popular Esperanza Oña directamente señaló que le daba vergüenza intervenir tras los improperios pasionarios de Rodríguez. La diputada de Adelante tachó de «fascistas» las cuentas andaluzas, pactadas por PP, Cs y Vox. El grupo de Abascal entonó vivas a la Guardia Civil. El socio parlamentario del Gobierno criticó, por otra parte, el giro verde de Moreno: «No colaboremos a crear a una sociedad enferma que obligue tres veces al día a sacar a sus mascotas mientras deja a sus mayores meses en una residencia. ¿Esto es medio ambiente?». La Cámara alcanzó un ambiente completo de crispación, suficiente para no compartir auto en BlaBlaCar. El Parlamento pidió, con el rechazo de PSOE-A y Adelante, que el Gobierno envíe a Torra el requerimiento previo a 155. El presidente, Juanma Moreno, tiró de documentación para arrinconar al PSOE en el ya clásico ejercicio de esgrima y «oposición de la oposición». «Señora Díaz, usted dejó de ser presidenta destinando a sanidad 1.168 euros por habitante, Andalucía estaba a la cola de España. Este Gobierno destinará 1.316 euros por habitantes en 2020», señaló. Moreno hizo públicos unos correos electrónicos de marzo en los que desde la dirección general de Salud Pública se asegura que «hasta ahora, por decisión política», se incrementaba la tasa final en un 10% de las vacunaciones contra la gripe. Moreno difundió estos correos después de que la secretaria general del PSOE-A ofreciera datos de la dirección general de Salud Pública sobre las vacunas suministradas a población de riesgo no incluidas en el registro Diraya y las que fueron devueltas para tratar de demostrar que las cifras cuadran.

En los correos, el jefe del Servicio de Prevención de la Dirección General de Salud Pública, que ya lo era con el anterior Gobierno socialista, le dice al director general: «Habrá que decidir qué cifra comunicamos al Ministerio, si las que indican nuestros registros tan cual o si debemos añadir algún porcentaje de infrarregistro». Según el jefe de servicio, «hasta ahora, por decisión política, se incrementaba la tasa final en un 10 % basándose en un probable infrarregistro», a lo que el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica responde: «Te indico que no autorizo incremento alguno de los datos oficiales que disponemos». «¡Falsearon todas las estadísticas posibles en materia de sanidad!», denunció Moreno, dirigiéndose a Susana Díaz, quien gesticulaba invitándole a ir a los tribunales. Finalmente, el Parlamento rechazó, con los votos del PP, Cs y Vox, la creación de una comisión de investigación sobre la listeria.

Moreno asegura que 2019 se cerrará con la creación de 82.000 puestos de trabajo

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que el ejercicio de 2019 se cerrará con la creación de 82.000 puestos de trabajo en Andalucía, 22.000 más de los 60.000 previstos por el Gobierno regional, un dato que se une a un crecimiento económico también superior al calculado.

Moreno ofreció estos datos durante la sesión de control parlamentario en respuesta a una pregunta del PP sobre convergencia económica, en la que sostuvo que la comunidad crecerá un 2,3%, dos décimas más de lo previsto, y «se superará por primera vez desde el fin de la crisis el comportamiento del conjunto de España». «Si crecemos más que la media nos acercamos a la media y eso significa que estamos convergiendo», enfatizó el presidente andaluz, que se mostró convencido de que «Andalucía puede mejorar y estar a la cabeza de las comunidades más prósperas» y que para ello «necesita un Gobierno capaz de impulsar reformas». El presidente repasó que en los diez meses que su Ejecutivo lleva al frente de la Junta han querido ayudar a los emprendedores, para lo que han contado con «dos presupuestos que han incrementado los recursos con menos trabas burocráticas y menos presión fiscal», además de un Gobierno «que cumple lo que ha prometido». Se ha aumentado la inversión en innovación y desarrollo, «apuntalando» el sistema educativo con miles de plazas más en formación profesional y formación dual, apostado por el sector agroalimentario y destinado más fondos a universidades e investigación. Moreno celebró que Andalucía sea «la primera comunidad que paga a sus proveedores» y añadió: «Quién lo iba a decir hace unos meses, somos líderes con una Administración eficiente y cumplidora».