Emociones positivas

En agosto será el 60 aniversario de la muerte de uno de los mejores guionistas y directores de cine, Preston Sturges, el gran maestro de la comedia. Aunque muchas de sus películas no están en las plataformas digitales, se puede disfrutar de ellas gracias al DVD y al Blu-Ray. Sturges desarrolló sus propias reglas de oro para divertir y en «Los viajes de Sullivan» hizo apología del humor a través de su protagonista, un cineasta empeñado en una historia de denuncia social, que acaba convencido de la necesidad de la comedia porque «la risa ensancha el alma y el humor es el lenguaje de los más sencillos». Su dedicatoria, toda una declaración de principios, va destinada a quienes «nos hacen reír (...) que con todo su esfuerzo nos han alegrado un poco más la vida». De haber coincidido en el tiempo, indudablemente entre ellos se encontrarían los andaluces Práxedes Nieto y Víctor Carretero, integrantes de la compañía «Los Síndrome», que el próximo año cumplirá dos décadas. Hasta el 3 de agosto se puede ver en la Sala Cero de Sevilla la divertidísima «Mejor... es posible», su obra más conocida y que, 500 funciones después, sigue llenando. Planteada como un sucesión de consejos para mejorar la vida, gracias al talento y la compenetración de estos dos cómicos logran arrancar carcajadas a los espectadores en una serie de situaciones comunes a las que ellos saben sacar la punta con ingenio.

La mejor sensación de una persona ante un libro, un espectáculo o una obra de arte es la emoción; la risa y la lágrima son tal vez sus manifestaciones más evidentes, pero hay otras que se experimentan en silencio como la que desprende «Lean on Pete», sobrecogedora historia de un joven y un caballo en busca de un hogar familiar e, indudablemente, una de las mejores películas de los últimos meses. Además de esta, hay otras editadas en DVD los últimos meses y que se pueden rescatar del olvido; si se prefiere una historia de hondo calado romántico nada mejor que «Las estrellas de cine no mueren en Liverpool», apenas vista cuando se estrenó y sin nada que envidiar a los grandes títulos de este género. Su protagonista es una Annette Bening en estado de gracia, que da vida a la oscarizada actriz Gloria Grahame, enamorada en plena madurez de un joven británico, en cuyas memorias se basa esta excelente película. No menos buena es la libanesa «Cafarnaúm», que consigue tener en un puño el corazón del espectador durante dos horas gracias a la historia de un niño desamparado y obligado a sortear todo tipo de dificultades para sobrevivir. «Yomeddine» también acerca otra realidad desconocida al espectador europeo: la de un leproso cristiano en Egipto que, con la ayuda de un niño huérfano, busca a sus padres. Este mundo tan hostil contrasta con la inocencia del protagonista de la italiana «Lazzaro feliz». Ganadora del premio al mejor guión en Cannes, incluye elementos mágicos y poéticos en una trama de contenido social en la que se aprecian referencias a Fellini y Pasolini. De Italia procede también «Dogman», asimismo premiada en Cannes; coincide con la anterior en el retrato de los más desfavorecidos de la sociedad pero en este caso lo hace a partir de la compleja relación entre un apocado peluquero de perros y un ex boxeador que tiene atemorizado a todo el barrio. Conviene ver los extras de la edición en DVD por una secuencia, inexplicablemente suprimida en el montaje final, que contribuye a enriquecer el carácter del protagonista.

Tal vez los dos títulos más polémicos de los últimos meses sean «Climax», delirio del argentino Gaspar Noé, con uno de los inicios más originales e hipnóticos que se recuerden, y «La casa de Jack», del danés Lars Von Trier, su particular alegoría de la violencia que solo puede emanar de una personalidad como la suya. Su paisano Christoffer Boe dirige «Expediente 64», última entrega de los adictivos casos del Departamento Q en la que no faltan saltos al pasado y denuncia de oscuras prácticas. En «The old man and the gun» es un ladrón de bancos el protagonista, encarnado por Robert Redford, que se despide del cine con esta entretenida película en la que también aparece otra veterana, Sissy Spacek. La justicia tiene relevancia en «El veredicto» y «La noche de 12 años»; mientras que la primera narra la historia de una juez enfrentada a un dilema ético de difícil resolución, la otra relata la tenaz lucha de tres presos políticos torturados, con el malagueño Antonio de la Torre en la piel del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Otra destacada coproducción con participación española es la magnífica «Un día más con vida», relato autobiográfico del prestigioso periodista polaco Kapuscinski sobre la guerra civil en Angola a mediados de los 70. El sin sentido de la violencia aparece también en el documental nominado al Oscar «Of fathers and sons», sobre el adoctrinamiento de niños para convertirlos en marionetas del Daesh. Otro documental interesante es «Bergman, su gran año», premiado por la Academia del cine europeo en su categoría.

Cada año hay una serie de títulos clásicos sacados del olvido gracias al DVD. Es el caso de la oscarizada «Un lugar en la cumbre», la maravillosa «Madame de...» o el musical «Tommy», que tanta repercusión tuvo en su estreno a mediados de los años 70. Más desconocida es la checa «Kolya» pese a los numerosos premios obtenidos, Oscar a la mejor película extranjera incluido. Entre estas recuperaciones se encuentran también algunas series españolas como la interesante propuesta de José Luis Garci «Historias del otro lado» o «Anillos de oro», uno de los grandes éxitos de la década de los 80.

Por último es de reseñar la andaluza «Ánimas», no solamente por el interés de esta película tan atípica en el panorama nacional sino por el conjunto de sus extras, un regalo de los directores Laura Alvea y José F. Ortuño para los espectadores.