Juanma Moreno apela al “modelo andaluz” para las elecciones del 10N

La precampaña ya es un hecho. La Junta Directiva Autonómica del PP de Andalucía se celebró en el Hotel Los Lebreros de Sevilla de cara a la inminente cita electoral del 10 de noviembre. El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, invitó a los indecisos y a los que duden “a mirar a Andalucía”. “Es verdad que las pasadas elecciones no nos fueron bien las cosas, tenemos que trabajar para conseguir el objetivo. Los que digan que es difícil, que miren a Andalucía. Claro que se puede. Podemos y vamos a hacerlo”, señaló. Juanma Moreno expuso la gestión en la Junta como garantía y ejemplo. “Salimos con el aval de un trabajo que siempre puede ser mejorable pero que nos da ciertas garantías y cierta confianza”, señaló. “Estamos haciendo las cosas razonablemente. Apelo al modelo andaluz. Es un cambio tranquilo, sereno, pero completo. A través del diálogo. Desde el minuto 1. Estamos dispuestos a sentarnos con todos para alcanzar objetivos comunes. Hemos conseguido estabilidad política, presupuestaria y económica, y social”, defendió el presidente andaluz. “Somos la ventana a la que los españoles pueden asomarse y ver un gobierno que llegue a acuerdos y funcione”, aseguró.

Para justificar el “modelo andaluz”, Juanma Moreno expuso una serie de datos: “Los afiliados a la Seguridad Social crecen por encima de la media española, con más de 100.000 en los últimos meses. Ocho de cada 10 autónomos son de aquí, el 80%. Cuando vemos que se cae la inversión extranjera a un 63% en el país, en Andalucía sube un 5%. Porque hay un gobierno serio y estable”.

Moreno también indicó que “vamos a ser la primera comunidad de España que va a presentar las cuentas públicas. En pleno proceso electoral, aquí no dejamos correr aquí lo que hacemos es correr para que Andalucía sea más potente. Las presentaremos en unos días”, dijo. Por otro lado, criticó la deserción del PSOE-A a la hora de defender la financiación andaluza. “No sé cuántos días más pasarán sin que el PSOE no salga a reivindicar lo que es de los andaluces. He sido paciente porque entiendo que la situación de algunas dirigentes es complicada, que uno puede verse atrapado en una situación personal y política difícil. ¿Dónde está el PSOE que enarbolaba la bandera blanquiverde, dónde están cuando a los andaluces nos quitan 1.350 millones? ¿Dónde está el PSOE de Andalucía? Les emplazo a que nos acompañen. Estamos hablando de impuestos que hemos pagado los andaluces y conforme al marco legal nos correponden. Es el IVA de los andaluces. O los impuestos cedidos”, argumentó Moreno sobre el dinero que el Ministerio de Hacienda adeúda a la comunidad. “Tengo espacio para que caminemos juntos y llamemos a La Moncloa y con datos en la mano ofrezcamos una vía de solución”, insistió.

Moreno explicó el adelanto electoral como “un fracaso personal” de Pedro Sánchez. “¿Por qué no ha querido alcanzar un acuerdo? Porque una vez más ha pensado en él y no en el interés general de los españoles. ‘Como este resultado no me gusta, voy a otras elecciones’”, señaló Juanma Moreno en lo que entiende como “una enorme irresponsabilidad de Sánchez y del PSOE”. “¿A quién se le puede ocurrir en un proceso de desaceleración acusado convocar elecciones? Sólo a un dirigente de muy cortas miras”, dijo Juanma Moreno.

En la línea de lo que viene defendiendo de presentar a los mejores candidatos posibles, Moreno señaló que “este partido tiene la obligación de presentar una oportunidad clara. El 10N podemos remediar la parálisis, con Pablo Casado al frente, podemos hacer un gobierno inclusivo, capaz de llegar a acuerdos”. Asimismo, criticó que “vamos a ver una campaña con el erario público y él (en referencia a Pedro Sánchez) montado en su Falcon visitando los rincones de Andalucía con pose institucional vendiendo anuncios vacíos”. Moreno censuró que “Sánchez vuelve a recuperar problemas: problemas de convivencia en Cataluña o Navarra y hay que buscar soluciones; o de desaceleración que nos preocupa muchísimo”. “Ya sabemos que Sánchez no va a conseguir los 20 millones de cotizantes que aseguran las pensiones y el estado de bienestar”, como era objetivo “de Rajoy”, recordó el presidente del PP-A. “El problema que tiene España es que Sánchez quiere resucitar el fantasma de Zapatero y la peor crisis. Está resucitando el fantasma de la destrucción de empleo, de la pobreza, del independentismo trasnochado que campa a sus anchas... “, denunció Moreno. En contraposición, expuso que “ Pablo Casado ha demostrado capacidad de diálogo, lidera el centro derecha, es solvente, capaz y es un perfil que falta a nuestro país en este momento”.