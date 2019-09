La conjura de los genios

Hace 52 años, ayer se cumplieron día por día, Les Luthiers eran seis. Hace treinta, cuando actuaron por primera vez en Andalucía, en el sevillano teatro Lope de Vega, acababan de reducirse a cinco debido a la defección de Ernesto Acher. Esta noche, en el Maestranza, actuarán por undécima vez en Sevilla de nuevo incrementado su elenco hasta la media docena, aunque sólo dos persisten de la formación inicial: Carlos López Puccio y Jorge Maronna. Fallecido en 2015 Daniel Rabinovich, retirado Carlos Núñez Cortés en 2017, tras una apoteósica ‘dernière’ en el teatro romano de Mérida, y enfermo Marcos Mundstock desde marzo, «con un diagnóstico difícil», los rostros del grupo han cambiado y ello produce un inevitable pellizco de nostalgia que quizá, sólo quizá, desaparezca en cuanto suba el telón.

Ellos aseguran mantenerse fieles al espíritu bienhumorado que los guiado durante más de medio siglo, o al menos eso esperan los fans que han obligado a extender hasta los ocho los tres días de actuaciones previstos inicialmente. «Nos encanta venir aquí. Si no nos encantase, seríamos masoquistas por haber venido tantas veces», explicó un López Puccio erigido en portavoz que afirmó que Les Luthiers se han «conjurado para seguir encima del escenario mientras se pueda». Una medida para asegurarse una longevidad todavía mayor es «repartir en los espectáculos los números en los que cada cual es protagonista», lo que ha llevado a una «puesta al día» de algunos de ellos.

La rueda de prensa de presentación cumplió las expectativas, ya que interpretaron el «cumpleaños feliz» con uno de sus inverosímiles instrumentos y celebraron que el nuevo componente, Roberto Antier, debutase con una antología «para hacer honor a su apellido. Si fuese un espectáculo nuevo, debería llamarse de otra manera». Su compañero lo presentó como «un actor y un músico muy conocido en Argentina. No es Marcos, nadie puede serlo, pero le va a gustar mucho a la gente». Tato Murano, Tomás Mayer y Martin O’Connor son los otros miembros del grupo que se han ido agregando a lo largo de estos años, primero como reemplazantes y ahora ya como parte del plantel fijo.

Les Luthiers recopilan en «Viejos hazmerreíres» gags clásicos desde «Las majas del bergantín», que data de 1981, hasta el más reciente «Receta postrera», en el que recuperan los personajes de «dos viejitas bastante ácidas que son amigas, o no tan amigas, desde hace tiempo: Clarita y Rosarito». Durante su interpretación, estrenarán la última incorporación a su disparatada galería de instrumentos informales, el cuadragésimo sexto de la colección, una batería de cocina «compuesta, como su nombre indica, por sartenes y cacerolas pero que, al contrario de lo que podría pensarse, no es un instrumento de percusión, sino de cuerda. Aunque no se vean». El criterio de los antólogos, no obstante, es tan sencillo como «recuperar números que tuvieron una buena acogida en su momento».

El estreno es esta noche (20 horas) y permanecerán en cartelera hasta el domingo, día 15, con descanso el lunes y el martes.