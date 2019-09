Doce vuelos cancelados e inquietud por la quiebra de Thomas Cook

La Junta de Andalucía expresó su «preocupación» ante la quiebra de Thomas Cook, el touroperador más antiguo del mundo, si bien «realmente el impacto no es tan importante como pudiera ser en Baleares u otras comunidades», según afirmó el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y responsable de Turismo, Juan Marín. El secretario general para el Turismo de la Junta, Manuel Muñoz, asistirá hoy a la reunión que la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, mantendrán con las comunidades autónomas más afectadas por la quiebra. Mientras tanto, Marín confió en que el encuentro «sirva para avanzar y devolver la normalidad al turismo, motor económico de España y de Andalucía».

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, aseguró que el Gobierno regional evalúa la repercusión de la quiebra «contando con los profesionales para conocer dicho impacto y actuar coordinadamente», si bien de momento «no se conoce» el alcance de la coyuntura en la comunidad autónoma. De hecho, el único aeropuerto de la región en el que hay vuelos de Thomas Cook programados esta semana es el de Almería, con doce operaciones entre el 25 y 29 de septiembre con las ciudades británicas de Manchester, Londres y Birmingham. El resto de viajes programados enlazaban el Reino Unido con aeropuertos españoles en Islas Baleares, Islas Canarias, Costa Brava, Costa Dorada y Alicante, principalmente.

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, admitió que, pese a no tener «datos concretos», el destino no se encuentra entre los más afectados con reservas de mayo a diciembre. Con todo, lamentó la caída del gigante, toda vez que es «mala y negativa» para el sector, por lo que confió en que la situación se arregle en el menor tiempo posible. Callejón quiso hacer hincapié en que el Brexit «tampoco no nos va a ayudar».

Por su parte el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, anunció la creación de un grupo de trabajo para estudiar los posibles efectos ante una «mala noticia, preocupante para el turismo en general al ser uno de los grandes turoperadores mundiales». Salado abundó en que la Costa del Sol no está entre los once destinos más afectados y recordó que en la provincia «se están haciendo bien los deberes porque hemos trabajado para no depender tanto de los touroperadores». En este sentido, recordó que se ha trabajado de cara a «captar potenciales visitantes entre empresas que traen visitantes», así como en el hecho de ir también «directamente al turista a su casa».