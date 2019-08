La Diputación de Málaga publica la convocatoria para el Concurso de Pintura Evaristo Guerra 2019

El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga ha publicado, con fecha 16 de agosto, la convocatoria para el 'Concurso de Pintura Evaristo Guerra año 2019', certamen anual, que alcanza este año su décima edición, y que organiza la Diputación de Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Este premio, que lleva el nombre de uno de los grandes pintores veleños, permite a numerosos artistas mostrar su obra al público y se ha convertido en todo un referente cultural dentro de los certámenes de pintura que se llevan a cabo anualmente en la provincia de Málaga.

El concurso, en el que podrá participar cualquier artista mayor de edad, independientemente de su nacionalidad y que no haya sido premiado en ediciones anteriores, está dotado con 3.000 euros. Con una temática y técnica de libre elección, la obra debe ser única y original, presentándose en lienzo sobre bastidor número 25 figura (81 cm. x 65 cm.) en tamaño vertical u horizontal, y estará enmarcada en con un junquillo cuya anchura no superará los 3 centímetros. Además, solo se podrá presentar una obra por autor y no debe ir firmada, en caso de ser premiada se requerirá al autor para que la firme en el acto de entrega del premio.

El diputado de Cultura, Víctor González, ha destacado que este premio se ha convertido en un referente cultural dentro de los certámenes de pintura de la provincia de Málaga. Asimismo, ha recordado que entre los objetivos marcados por la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga figura el apoyo económico a las actividades culturales, tales como premios y certámenes, que surgen desde la iniciativa social malagueña como forma de profundizar y ampliar los horizontes culturales de la provincia.

El jurado del concurso, que estará compuesto por cinco personas especializadas en el ámbito de la creación artística y de reconocido prestigio en la materia, realizará una preselección de 20 obras, como máximo, para su exposición pública en el lugar que se determine en la convocatoria, siguiendo criterios de calidad artística, entre las cuales se encontrará la obra ganadora. El pintor Raúl Gil Rodríguez, natural de Navarra, autor de la obra 'sombra y Luz', ganador de la IX edición, es profesor de plástica de Enseñanza Secundaria, también formará parte del jurado.

Las bases del concurso se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 64 del día 3 de abril de 2019. El plazo de presentación de solicitudes, 20 días hábiles desde la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP de Málaga, finaliza el 17 de septiembre de 2019.

El resto de información y el boletín de inscripción pueden descargarse en la página de Culturama, y en la web del Ayuntamiento de Vélez Málaga.