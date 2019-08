La Junta acusa a Sánchez de usar la financiación como «chantaje»

El Gobierno andaluz volvió a instar a la ministra Montero a que «remita las cantidades adeudadas del ejercicio 2019», lo que supone «un menoscabo de 1.350 millones». «Se podrían construir y equipar hasta tres hospitales», equiparó el portavoz Elías Bendodo. El Gobierno de Andalucía ha instado a la Consejería de Hacienda a iniciar las actuaciones necesarias para requerir del Ministerio la remisión de las cantidades que le adeudada en el ejercicio 2019 a la comunidad en el marco del actual sistema de financiación y conforme a la Ley 22/2009 de 18 de diciembre y reitera que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

«Que haya un Gobierno en funciones no quiere decir que no tenga funciones. Tiene que seguir gobernando para todos. Son cantidades para política social, servicios sociales», añadió Bendodo. Se trata de «dinero retenido por el socialismo para los andaluces y que no puede servir de herramienta de chantaje de Pedro Sánchez y el Gobierno socialista para una investidura cada vez más lejana». «Es indigno que se use para presionar para una posible investidura. Es una vergüenza. Esto no pasa en ningún país serio», señaló Bendodo. «Cada euro que corresponda a Andalucía lo vamos a reclamar por activa y por pasiva. No podemos admitir chantajes para una investidura que no llega», zanjó.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, calificó la situación como «grave» y acusó «a la ministra de mentir y presionar para que haya una Presidencia de Pedro Sánchez». La financiación la piden «todas las comunidades». La actual situación, señaló, supone «supeditar la automomía de España a que haya un Gobierno de España del PSOE». «Qué diría Montero en mi situación», señaló Bravo. «A la merma de ingresos por la no actualización de las entregas a cuenta (837 millones) hay que sumar los 513 millones por la liquidación definitiva del IVA de 2017.

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento, José Fiscal, defendió este jueves que la financiación autonómica llegará a Andalucía y al resto de comunidades cuando haya un gobierno constituido en este país y unos presupuestos aprobados. “Así lo dice la ley y hay que cumplirlo”, añadió

Ambos conceptos suponen un menoscabo en la financiación de Andalucía de 1.350 millones», explicó. El consejero no descartó «ninguna vía, tampoco que paguen el dinero». Bravo reclamó «voluntad de acuerdo». «Por eso pedimos el CPFF. Es un pago a cuenta, no compromete. Ya lo ha hecho el PSOE en 2008» , apuntó, para la deuda histórica. «Existen vías para la solución. Si no hay voluntad de atender, no sé si la vía judicial pero tenemos la responsabilidad de atender andaluces». finalizó Juan Bravo. «Es una postura de justicia financiera», dijo.