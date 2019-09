La Junta levanta el veto sobre los productos de Sabores de Paterna

La Junta levantó ayer el veto a los productos de la fábrica gaditana Sabores de Paterna una semana después de retirarlos y precintar la empresa tras dar positivo un lote de carne mechada en listeria, por lo que decretó una alerta alimentaria, no sanitaria ya que no hay ningún afectado."Todo ha salido bien, yo lo que quiero es tirar adelante", declaró a LA RAZÓN el dueño, Bartolo Rodríguez, que confirmó que a partir del lunes pondrán a la venta la mercancía elaborada, aunque no podrá reanudar la producción hasta hacer unas «pequeñas reformas» porque «la normativa en estos años ha cambiado».

Podrá vender todos sus productos excepto la carne mechada, salvo 14 lotes analizados que han dado negativo. El que dio positivo ha sido «destruido», por lo que desconoce si el contranálisis confirmó o no el positivo. El empresario gaditano, al que sus vecinos apoyaron con una concentración, quiso dejar claro que su empresa no tiene nada que ver con fábrica sevillana de "La Mechá". "Lo de Magrudis es Hiroshima y Nagasaki", dijo, tras destacar su historia sin incidentes anteriores.