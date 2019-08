La ruta de los críticos de Teresa Rodríguez: evidenciar que busca «liquidar Podemos»

El término «Appareo» proviene del latín y resume, en dos vertientes los movimientos internos en Podemos Andalucía. Significa «ser visible o aparecer». De un lado, se ha evidenciado una corriente crítica en el partido en la comunidad, cuando la única voz que se escuchaba era la del aparato de Teresa Rodríguez, mientras los independientes, sin considerar su valía, eran apartados como ha ocurrido en el Parlamento andaluz. De otro, estos críticos, bajo la nomenclatura de Somos Podemos Andalucía, persiguen, en primer lugar, evidenciar que los movimientos de los Anticapitalistas buscan «la ruptura del partido» y se hacen al margen de las normas que se dieron a sí mismos en Vistalegre II.

La partida ha comenzado. Los críticos de Podemos en Andalucía, aglutinados bajo el nombre de Somos Podemos Andalucía, se han organizado para hacer frente a los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez. El primer paso, más allá de la búsqueda de un liderazgo, pasa por desenmascarar las intenciones de los Anticapitalistas cuando hablan de más «autonomía» respecto al partido. Jamás se ha organizado algo así en la comunidad andaluza como oposición a las maniobras de Anticapitalistas. Se trata de un movimiento surgido «completamente de las bases, horizontal, democrático y que llegará hasta las últimas consecuencias», avisan.

El malestar con la dirección andaluza viene de largo, pero en lo que a los antecedentes se refiere, uno de los puntos de inflexión, según pudo conocer LA RAZÓN, fue que «por una parte, el consejo ciudadano autonómico andaluz no sometió a votación el nombre de Adelante Andalucía (IU sí lo hizo, a tres niveles de votación)». Lo decidieron «en un llamado Documento de Unidad» que, según los Anticapitalistas, recogía «el sentir de los círculos a través de sus actas». Se trató, pues, señalan los críticos del sector de Teresa Rodríguez, de «un método de concitar la voluntad de la gente que ni es medible ni es demostrable». En resumen, «se saltaron los reglamentos votados en Vistalegre II porque este tipo de decisiones se plantean en la Asamblea ciudadana (se votan por todos los inscritos)». Ése fue el motivo por el que, por ejemplo, dimitió Isa Franco de su puesto en el Consejo ciudadano. Una enorme cantidad de inscritos creyó a Teresa Rodríguez cuando aseguró que esta decisión no formaba parte de un plan para «liquidar Podemos». «Antes me corto las manos que hacer desaparecer Podemos», respondió en su día a Pablo Echenique la coordinadora regional del partido. Esa promesa y su popularidad, argumentan sus críticos, llevaron a la política gaditana a ganar las primarias para las elecciones andaluzas.

Los críticos denuncian que Teresa Rodríguez asumió que «se le dio un cheque en blanco para cualquier decisión». Desde entonces, explican, «estamos leyendo declaraciones en nombre de Podemos Andalucía, que sólo son de su consejo ciudadano, y artículos de gente como Pablo Pérez Ganfornina (secretario de comunicación de Podemos Andalucía), que apuntan a que Podemos Andalucía es un sujeto político amortizado y que hay que cambiar a otra cosa». Además, «se plantea una conferencia política llamada Horizonte 2023 que plantea cosas de tal calado político» que muchos militantes entienden que «están intentando sustituir con esa conferencia la legitimidad de la tercera asamblea andaluza, que es donde se votan documentos organizativos y políticos, y donde se vota la Secretaría General y el Consejo ciudadano». En este caldo de cultivo radica el germen de Somos Podemos Andalucía.

«Horizonte 2023»

Hace tan sólo unas semanas, el Círculo Sectorial de Bienestar y Participación Ciudadana de San Fernando (Cádiz) promovió una encuesta en redes sociales acerca de con qué se identifican más los militantes: con Podemos Andalucía o con Adelante Andalucía. Ganó Podemos Andalucía con más del 80%. Somos Podemos Andalucía entiende que «hay miles de inscritos que quieren seguir siendo de Podemos, que no conocen con exactitud los planes de la dirección andaluza (que ya ha mentido anteriormente) y a los que no se va a consultar nada, porque no van a estar en la conferencia política Horizonte 2023, que no van a poder votar de modo abierto y verificable».

Los primeros pasos de la hoja de ruta de Somos Podemos Andalucía –aunque desde Anticapitalistas uno de los nombres que barajan como adversaria interna es el de Noelia Vera, diputada nacional por Cádiz, portavoz del partido y cercana a Pablo Iglesias– «no tienen que ver con liderazgos», defienden. El primer paso consiste en «encontrar, contactar, informar y aglutinar a todos esos miles de inscritos que deben saber que les quieren robar el partido, que si no se organizan y plantan cara, no van a poder estar en Podemos». Por otra parte, los críticos de Teresa Rodríguez van a «exigir al Consejo ciudadano autonómico, como ya están haciendo otros Consejos ciudadanos municipales y Círculos territoriales, que expliquen con pelos y señales todo lo relativo a Horizonte 2023». «Aparecium» es el término que usaba J. K. Rowling para el hechizo según el cual aparecía la tinta invisible. Esto es, según pudo saber este diario: «Qué vinculación política pretenden dar a sus conclusiones. Cómo y dónde se organizará. Si se facilitará la participación de absolutamente todos los inscritos. Si va a haber alguna votación trascendente durante el proceso y si todo se hará acorde a los documentos aprobados en Vistalegre II».