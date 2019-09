Moreno pide a Díaz que dé «la cara» y reclame los 1.350 millones pendientes

La batalla escénica la ganó el presidente, Juanma Moreno, antes de contestar a Susana Díaz, quien aprovechó la sesión de control para cuestionar por «las prioridades del Gobierno» a modo de pregunta libre trufada con la crisis de la listeriosis y la amenaza del Brexit, entre otras cuestiones. Susana Díaz continúa sin hallar el tono a la oposición. Juanma Moreno arrancó felicitándola «en público como ya tuve ocasión de hacer en privado» por su anunciado embarazado y aprovechó para «felicitar» al diputado José Fiscal por su nuevo cargo como portavoz socialista y, de paso, «agradecer a Mario Jiménez», defenestrado por su líder de cargos y, también físicamente, en la bancada, definiéndolo como un «un rival duro y correoso pero con el que se llegaron a acuerdos». El hemiciclo empezó a aplaudir en reconocimiento a Jiménez, empezando por los populares. Curiosamente, la bancada socialista fue en la que menos expectación obtuvo el reconocimiento, con aplausos más tímidos o ausencia de ellos. Las cámaras no pudieron captar ningún aplauso de la propia Díaz aunque fuentes socialistas señalaron que sí lo hizo. Su gesto, no obstante, resultó un recital de semiótica. Tras ello, el presidente solicitó a Susana Díaz que dé «la cara» y reclame a Pedro Sánchez que pague a Andalucía los 1.350 millones que le debe a Andalucía. «El Gobierno central pretende que el Gobierno andaluz incurra en déficit o haga recortes. Y quiero decirles a los andaluces que no habrá ajustes ni recortes, vamos a gestionar mejor porque este gobierno es eficaz, eficiente y transparente», señaló.

Moreno aludió al «interés general de los andaluces» y citó como «primera prioridad» «el empleo». El presidente insistió en su preocupación por «la parálisis del Gobierno central» y en la necesidad de financiación para «consolidar los servicios públicos esenciales» y «amortiguar el Brexit». El presidente andaluz fue especialmente beligerante con las críticas a la gestión del brote de listeriosis. «Dígame en qué ha mentido el comité de Sanidad», señaló, para pasar a criticar la «falta de altura política» de la ex presidenta «con tuits incendiarios» sobre la crisis alimentaria.

Susana Díaz, aún desnortada, insistió en que «se es presidente para lo bueno y para lo malo» y «para dar explicaciones». «Si viene y comparece le diremos lo que opinamos, por qué el consejero faltó a la verdad. Ayer (por el Pleno del miércoles) el portavoz socialista le dijo las múltiples mentiras que ha agravado la alerta social», dijo. «¿Por qué no dio la alerta en el minuto 1, por qué se habló tan bien de la empresa?», acertó por fin a citar Díaz. La socialista exigió a Moreno que él levante la voz en el PP para pedir que se permita que España tenga ya un Gobierno.

Juanma Moreno le contestó que «si le hubiera preocupado el problema, habría actuado de otra manera. Habría llamado al consejero o a mí». «Lo único que ha hecho es poner tuits incendiarios», criticó Moreno. «Ha visto una oportunidad política para sacar un puñado de votos ante una crisis sanitaria, algo impropio de alguien que ha sido presidenta», denunció. Y le espetó: «Copie a Adelante, al menos hace propuestas. ¿Cuáles son las suyas?». El presidente recordó que «diez organizaciones científicas han avalado la gestión, si me tengo que quedar con eso o con la opinión de un Gobierno que mintió con 500.000 andaluces menos en las listas de espera, me quedo con las sociedades científicas», dijo. Tras ello, Moreno entró de lleno en el otro eje central de la primera sesión del Pleno: «Pídale a Sánchez los 1.350 millones». «¿Va a dar la cara para pedir a Sánchez los 1.350 millones que nos deben a los andaluces?», insistió. Para concluir: «No le voy a dar ningún consejo pero no deje nunca de pensar en los andaluces, cosa que no está haciendo ahora».