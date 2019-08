Rechazo del PSOE-A a la campaña sobre supervivientes de violencia machista

El 29 de julio la Junta presentó una campaña con el objetivo de sensibilizar contra los malos tratos. Bajo el lema «Denuncia, vive, marca el 016» se pretende insistir en la necesidad de que las víctimas y su entorno denuncien para sobrevivir, por ello presenta a diferentes mujeres que han sufrido la violencia machista y que han superado la situación.

La campaña incluye cinco carteles con fotos reales de mujeres víctimas de violencia machista de todas las edades, aunque sonriendo y junto al texto «Ella ha sufrido malos tratos», y en más pequeño: «Pero la vida siempre es más fuerte». Las críticas no se han hecho esperar y bajo el hashtag «#Retiradaya», han sido varios los partidos políticos que han querido dejar claro su descontento. La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha sido una de las que han utilizado las redes sociales para mostrar su desagrado. «1.012 mujeres asesinadas desde 2003. Muchas familias, much@s niñ@s que han sufrido en sus carnes la crueldad del terrorismo machista para que este gobierno andaluz atenazado por la ultraderecha ponga en marcha una campaña tan frívola. ¿No son conscientes de este drama?», afirmó Díaz. Por otro lado se encuentra la senadora y presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro, que expresó, utilizando la misma vía que Díaz, su rechazo explicando que «con la tragedia de la violencia machista no se acaba solo con sonrisas, sino con recursos y respeto a profesionales». De igual modo, la portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Soledad Pérez, reclamó su retirada argumentando que «estas víctimas sufren y tienen daños durante toda su vida, no como el gobierno feliz de PP-Cs-Vox». O la secretaria general del PSOE Sevilla, Verónica Pérez, que advirtió de que «no es un anuncio de compresas ni dentífricos, sino una campaña de la Junta sobre violencia de género». Por último, Podemos Andalucía achacó la campaña a que el Ejecutivo es «rehén de la extrema derecha» y criticó que, en el marco de la campaña, «el foco se pone en la víctima ya que es ella la que tiene que actuar» y expuso que «no hay ni una sola mención al agresor ni al sistema patriarcal que hay detrás» para concluir con que «no hay soluciones».