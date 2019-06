Alejandro Sanz congregó en el Benito Villamarín de Sevilla a unas 45.000 personas, devotas del cantante madrileño-gaditano-sevillano. Abrió el evento con “Hoy que no estás”, no sobrado de voz pero sí de carisma. A partir del tercer tema, por eso del calentamiento y al superar los nervios -"Estoy como en mi primer concierto", confesó de arranque- el artista demostró estar en un nivel de equilibrio entre profesionalidad y talento. Al término del concierto, Sanz aseguraba que se quedaría "seis días", tras un final cumbre con homenaje al Capitán Veneno, Juan Carlos Aragón; una versión "a dúo" con 45.000 personas en el estadio de "¿Lo ves?" -muy difícil que un público de masas cante mejor-;"Sevilla", con Arturo Pareja-Obregón y La Flaka; y, finalmente, "Corazón partío" bajo un cielo de fuegos artificiales.

Aquí la gente viene a cantar ella misma y hacerse el selfie. A dejar atrás las penas. El tercer tema también un himno, con “Aquello que me diste”. De negro riguroso y zapatillas blancas, lo primero que hizo Sanz es presentar en pantalla a sus músicos; lo que denota humildad y forma parte del “ángel” del artista, que en Sevilla es lo contrario al malaje y, en realidad, es la principal virtud del artista. El pellizco. Porque de tonos arrancó para pelear con Sabina, aunque al poco se vino arriba. Daba lo mismo, en cualquier caso. Los dos llenan estadios, Sabina y Sanz. Desde Mecano y Hombres G en los buenos tiempos no se recordaba a un artista nacional llenando el Villamarín en Sevilla. Alejandro Sanz le dedicó el concierto a José Antonio Reyes y el campo del Betis coreó su nombre. Eso es Sevilla. "Reyes, Reyes" se cantó en Heliópolis, donde el mito tantas veces mancilló el estadio en los derbis.

El concierto arrancó a las 22:15 y a las 22:05, antes, ya había camillas para los mareos. Público de diferentes edades, tirando a la madurez, mayoría femenina pero también hombres, jóvenes y mayores. El fenómeno Alejandro Sanz, con una banda excepcional.

A las 23:00 horas el Villamarín era ya un reducto de la alegría y los 200 euros que podía valer una entrada empezaban a parecer baratos. Mucho más que varias sesiones al psicólogo. El concierto coincidió con el desfile de las Fuerzas Armadas en Sevilla y con 35 procesiones. La devoción en el campo del Betis era comparable a la de las cofradías y Alejandro Sanz salió beatificado del campo.

El cantante madrileño, gaditano –también ha sido nombrado hijo adoptivo-, sevillano, universal, al fin, presentó en el Benito Villamarín en directo –también es bético declarado- su trabajo “El disco”, que se publicó el pasado 5 de abril. "Si no eres hijo adoptivo, no me hables", bromeó sobre las tablas. "Sevilla, te quiero", lanzó a las 23:00 horas Alejandro Sanz, bálsamo para recomponer almas. "Tiritas pa' este corazón partío'". Pastora Soler, Antonio Carmona y Rosario Flores también se subieron al escenario, además de Pareja-Obregón y La Flaka en el cierre. El artista acabó con una bufanda del Cádiz en el bolsillo izquierdo y recogió otras del Betis. "Esto se va conmigo pa' los restos", refirió Alejandro Sanz.

La gira

Desde ahora, el cantante recorrerá en junio y julio el país con un espectáculo para grandes recintos. La gira de Alejandro Sanz cuenta con una producción que incluye 18 camiones con 60 toneladas de material, a los que se suman doce más que transportarán el gran escenario en el que el artista estará acompañado de una banda formada por seis hombres y seis mujeres, y que tras sus conciertos por España pondrá rumbo a Estado Unidos y México.

El show contó con 1.000 metros cuadros de pantalla LED que alojaron un contenido audiovisual en HD diseñado especialmente para la ocasión, unido a 250.000 vatios de sonido. #LaGira cuenta en cada ciudad con más de 1.000 personas para presentar al público asistente el espectáculo.

En este marco, el Ayuntamiento de Sevilla programó un dispositivo especial de movilidad para atender las necesidades del concierto. De hecho, se cortó el tráfico de la calle Doctor Fleming desde el pasado viernes a las 15:00 horas y del tramo de la calle Padre García Tejero entre Reina Mercedes y La Palmera desde las 8:00 horas del sábado hasta finalización del concierto y desalojo del estadio. También hubo un refuerzo de tráfico.

Sirope

Cuatro años han transcurrido desde que Alejandro Sanz editara su último disco de estudio, Sirope. Y tras meses de expectación, marcados por el lanzamiento de tres singles de adelanto (No Tengo Nada, Back In The City junto a Nick Jam y Mi Persona Favorita con Camila Cabello) el artista español lanzó el pasado mes de Abril #ELDISCO, la esperada colección de nuevas canciones que debutó en el número #1 directo en un total de 13 países, sumando los tres primeros singles más de 60 millones de visualizaciones.

Grabado entre los meses de marzo y octubre de 2018 en los Art House Studios y MOW Studios en Miami, #ELDISCO ha sido producido por Julio Reyes Copello, quien ya colaboró en La música no se toca (2012), Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el propio Alejandro Sanz. Ha contado con Trevor Muzzy (Lady Gaga, JLo, Jason Derulo) como ingeniero de mezclas y el mastering lo ha realizado Gene Grimaldi (Sting, Johnny Cash, Jason Derulo o Lady Gaga).

#ELDISCO contiene un total de 10 temas, y cuenta con las colaboraciones de Camila Cabello (Mi Persona Favorita), Nicky Jam (Back In The City), Residente (Los Lugares) y la cantautora catalana Judit Neddermann (Este Segundo). Además, incluye una versión alternativa de la canción Te Canto Un Son realizada en mezcla binaural, la revolucionaria tecnología de audio estéreo que genera una sensación de espacio y dinamismo sin precedentes.