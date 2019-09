Un bebé de 5 días murió por listeriosis en febrero; sus padres consumieron La Mechá en Nochevieja

"El control alimentario en determinadas zonas de España es un auténtico desastre"

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, explicó que se van a presentar como acusación particular en el caso penal. Sánchez dijo que si se confirma que es la misma cepa demostraría que el producto contaminado estaría en el mercado mucho antes de lo dicho. Los productos se habrían comercializado como mínimo de finales del año pasado y no de junio como se pensaba. Esto tiene que ampliar los protocolos y la investigación judicial debería saber si la empresa lo sabía, si había hechos los controles pertinentes y qué resultados dieron esos controles. "Queremos que las administraciones sepan que el control alimentario en determinadas zonas del país son un auténtico desastre. Estamos convencidos que la mayoría de las empresas de este país son serias, pero hay piratas que no hacen las cosas que no deben. No debemos jugar a una ruleta rusa porque determinadas administraciones no actúen como corresponde. Ojalá esto provoque cambios radicales en los protocolos de control de mercado y de comunicación entre administraciones. No sabemos si va a haber talla política para reconocer errores y cambiar las cosas de una vez", concluyó.