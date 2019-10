«Y tú más» político por los citados a la comisión de investigación sobre la Faffe

Las peticiones cruzadas de comparecientes de cara a la comisión parlamentaria de investigación en la que se pretende diseccionar el funcionamiento de la extinta fundación Faffe de la Junta, el ente que acabó ligado a fiestas en prostíbulos, ha provocado tiranteces entre los partidos. De un lado, los dos sobre los que se soporta el Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos (Cs) criticaron ayer que el PSOE-A haya pedido que acuda el presidente autonómico, el popular Juanma Moreno.

En concreto el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, recordó que la Faffe se liquidó en 2016 –por eso su partido no ha llamado a nadie vinculado al ente a partir de esa fecha– y dijo no entender por qué los socialistas quieren convocar a Moreno y no a ningún ex presidente del Ejecutivo regional. En la misma línea, el portavoz de Cs en la Cámara, Sergio Romero, planteó que no es «lo más lógico ni lo más oportuno» que Moreno participe en la comisión de investigación ya que lo que «está siendo cuestionado es el PSOE».

De otro lado, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal se preguntó por qué no consideran «oportuno» ni «lógico» que el presidente de la Junta sea citado y sí que lo haga su antecesora, la socialista Susana Díaz, que entró en el Gobierno después de que se disolviera dicha entidad. Según Fiscal, la solicitud de que desfile Díaz es «una estrategia habitual del PP, un clásico en las campañas electorales». «No les importa la verdad, lo que pretenden es hacer daño político al PSOE», proclamó, para plantear luego que el Gobierno andaluz tiene la obligación de colaborar con la Justicia «como lo hizo el anterior» y exigirle que facilite al Parlamento la información que le ha reclamado el PSOE en la citada comisión.

Y hubo otra polémica que cuajó en torno a esa investigación parlamentaria. PP y Ciudadanos incluyeron en sus propuestas de comparecientes a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Ésta aseguró ayer a Efe en una entrevista que «estudiará» si va o no. Apuntó que la Mesa de la Cámara autonómica no se ha reunido aún y por tanto, su presencia todavía no ha sido socilitada de forma oficial.

Cuando sea citada, sí finalmente lo es, analizará la petición y cómo se «fundamente» y actuará «en consecuencia». La ministra no quiso entrar en mayores valoraciones sobre la decisión de los partidos.

Cabe señalar que la ex ministra de Empleo Fátima Báñez se ausentó de la comisión de investigación que se abrió en el mismo foro centrada entonces en los cursos de formación, pese a que fue citada. La popular se amparó para justificar su ausencia en un informe del Consejo de Estado según el cual un ministro no está obligado a comparecer en las comisiones de investigación autonómicas.