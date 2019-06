Javier Lacalle asegura que en "algún momento" se producirá una moción de censura en Burgos

El sainete de la constitución del ayuntamiento de Burgos prosigue con nuevos e interesantes capítulos, que amenazan con tener continuidad en el futuro. Y es que hasta la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, se está preguntando en estos momentos qué ha podido pasar para que Vox prefiera que gobierne el PSOE en un ayuntamiento como el burgalés.

Y es que por un lado, el ex alcalde popular Javier Lacalle -al que el candidato de la formación naranja, Vicente Marañón, culpa de lo ocurrido por haber “torpedeado” el acuerdo entre PP y Cs-, ha vuelto a insistir este lunes en que la alcaldía del PSOE en la capital burgalesa es una “anomalía a corregir” y que durante las próximas semanas el socialista Daniel de la Rosa será el alcalde de las “rectificaciones”. Lacalle aseguraba también, contundente, que la moción de censura llegará en “algún momento”, aunque no avanzaba cuándo porque no depende sólo del PP sino de más partidos, e insistíía en que el PSOE no puede gobernar solo con sus once concejales y los dos ediles de Podemos. “Seríamos la única ciudad del mundo gobernada por la izquierda cuando la mayoría es de centro derecha”, decía.

Por su parte, el nuevo alcalde de Burgos señalaba, tras reunirse con Lacalle, que ha ofrecido a Marañón entrar a formar parte de su equipo de Gobierno en coalición “para dar estabilidad” a la ciudad, pero que éste ha rechazado la oferta. Si bien, de la Rosa también ha apuntado que está convencido de que, aunque sea tarde, al final Ciudadanos acabará accediendo, aunque no se ha marcado ningún plazo para ello.

Marañón, que aspiraba el sábado a convertirse en el alcalde de la ciudad burgalesa en virtud del acuerdo de gobernabilidad para la Junta alcanzado por PP y Cs, aseguraba, por su parte, que ha tomado nota de este ofrecimiento y lo ha rechazado porque entiende que lo más lógico es llegar a un acuerdo con PP, Cs y Vox para que él sea el primer edil como así se acordó. Además, señalaba que este ofrecimiento que le ha hecho Daniel de la Rosa que lo va a trasladar a las direcciones del partido a nivel autonómica y nacional “porque es algo relevante”.

Mientras todo esto ocurre, el espectáculo, como dicen en el circo, debe continuar, y el jueves 20 de junio se celebrará la primera reunión de la junta de portavoces.