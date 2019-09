Las personas sordociegas reclaman más apoyo y una sociedad más concienciada

La Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España (Fasocide) reclamó, en Valladolid, un mayor apoyo de las administraciones y, sobre todo, una mayor concienciación de la sociedad ante un colectivo muy vulnerable.

En el marco de la III Jornada de Mujeres Sordociegas de España, que bajo el lema «Empoderadas somos más fuertes», en el que se han dado cita 24 mujeres, Marina Martín, representante de Fasocide en la Comisión de la Mujer, resaltó que este tipo de encuentros debe servir para «hacernos más visibles y que la sociedad tome conciencia de nuestra situación».

La inauguración la protagonizó, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, quien recalcó el compromiso de la Junta con las personas discapacitadas y se refirió al colectivo de las personas sordociegas como un ejemplo de fuerza y superación.

«Si las personas con discapacidad lo tienen difícil, estas mujeres lo tienen más complicado, ya que tienen el doble de barreras que una persona normal», afirmó Blanco Llamas, que insistió que la Consejería de Familia siempre estará a disposición de las necesidades de este colectivo, ya que son un auténtico ejemplo de «fuerza y superación».

Por este motivo, la responsable regional de la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades aseguró que el Ejecutivo autonómico estará siempre ahí para «seguir apoyándolas, al igual que a todas las personas con discapacidad» de nuestra Comunidad.

En la misma línea, la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero, resaltó los esfuerzos que ha realizado el Consistorio para adecuar sus vías a las necesidades de las personas sordas e invidentes, que ha hecho que sea una «ciudad acogedroa y accesible».

En el acto también participaron Rosa María Rubio Lázaro, presidenta del Consejo Territorial de ONCE en Castilla y León; Rafaela Romera Viosca; la consejera general de la ONCE y vocal del Observatorio de Igualdad de Oportunidades de ONCE; Pilar Villarino, secretaria del Patronato de la Fundación Cermi Mujeres; y Jesús Celada, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

El objetivo, según explicaron los organizadores, era generar un espacio de intercambio de información y conocimiento, identificar necesidades y facilitar el establecimiento de lazos entre mujeres que sufren la doble discriminación que se produce en la convergencia de los ejes de género y discapacidad.

Aunque estaba prevista la asistencia de 29 participantes, al final se dieron cita 24 dado que las representantes de Murcia no pudieron viajar debido a los efectos de la gota fría que afecta a la zona de Levante, informa Ical.

Además, las mujeres estaban acompañadas por 16 guías-intérpretes y dos facilitadores grupales para garantizar la plena accesibilidad durante estas jornadas.