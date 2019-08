El ciclo «Palencia en Negro» traerá a la capital palentina el mejor soul, deep funk y rhythm and Blues desde Holanda, Italia, Portugal y España en una edición, la quinta, que apuesta por las voces femeninas como protagonistas de tres de los cuatro conciertos programados entre el 4 y el 7 de septiembre. Los conciertos que se celebrarán en la Plaza de la Inmaculada contarán con las voces de The Sweet Vandals, Steffen Morrison, Virgina Brown and The Shamelles y Marta Ren.