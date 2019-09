Salamanca se viste de fiesta con más de un centenar de propuestas

Salamanca se vestirá con sus mejores galas para disfrutar de un completo y variado programa, compuesto por un centenar de actividades, en honor a Santa María de la Vega, que se desarrollarán del 7 al 15 de septiembre.

La Plaza Mayor, el Parque Elio Antonio de Nebrija y el Multiusos Sánchez Paraíso serán los escenarios musicales de las Ferias y Fiestas de 2019. En la Plaza Mayor se han programado diez conciertos, de grupos como Love of Lesbian, Hombres G, Rozalén, Paco Candela, DeMarco Flamenco, Dj Nano + Adrian Fyrla o DVicio entre otros. En el parque de Nebrija habrá cuatro conciertos protagonizados por las bandas salmantinas Kritter, How are Blues, Entavía y Rockin’ Hellfire. Y en el Multiusos será el concierto de Marea, el único de pago.

La cantante Rozalén abrirá los conciertos de Ferias el sábado 7 de septiembre, tras los fuegos artificiales, mientras que al día siguiente será el turno para Love of Lesbian. Desde el 9 hasta el 11 de septiembre la Plaza Mayor se convertirá en una plaza acústica. El lunes actuará el grupo de música folk Luar Na Lubre, el martes hará lo propio el grupo Arethe Soul Divas y el miércoles será el turno para los Mambo Jambo Arkestra.

El jueves 12 de septiembre Paco Candela y Demarco Flamenco serán los encargados de actuar también en la Plaza Mayor, mientras que el viernes, llegará la música electrónica con DJ Nano y Adrián Fyrla. Ya el sábado, Hombres G presentará su último disco, «Resurrección», e interpretarán todos sus grandes éxitos. Ese mismo día, en el Multiusos Sánchez Paraíso, actuará Marea, con el único concierto de pago. Cerrará el programa musical de Ferias y Fiestas el quinteto madrileño Dvicio. El parque Elio Antonio de Nebrija se convertirá, por segundo año consecutivo, en el punto de encuentro para los grupos salmantinos.

El Festival de Artes de Calle llega este año a su decimotercera edición con 13 espectáculos programados, del 10 al 13 de septiembre, en la Plaza de Anaya, el parque de la Alamedilla y la Plaza de Concilio de Trento.

Además, las Ferias y Fiestas comenzarán el 7 de septiembre con una de las tradiciones más arraigadas entre los salmantinos, la Ofrenda Floral, organizada por la Asociación del Traje Charro, que este año cumple su XXXI edición. El 8 de septiembre será el turno del II Festival de Folklore y el 15 del XXXI Día del Tamborilero.

El parque infantil de Colón se convertirá también en un espacio de diversión para el público familiar con teatro, juegos tradicionales, cuentacuentos y magia.

El programa se completa con los tradicionales fuegos artificiales, el pregón, los conciertos de la Banda Municipal de Música y de la Escuela Municipal de Música en la Plaza Mayor, la jornada de puertas abiertas, charangas y cabezudos, el Mercado histórico en la Vaguada de la Palma y la gala de Mayores que este año correrá a cargo del grupo «Jueves de boleros».

También se incluirá el musical «West Side Story», del 12 al 15 de septiembre; así como 30 actividadeportivas con atletas de primernivel nacional.