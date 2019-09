El Ayuntamiento de Valladolid planta cara a la soledad de las personas mayores y pone en marcha un nuevo proceso de difusión del programa ‘CUIDANDO TE’ dirigido a personas de más de 80 años, especialmente las que viven solas o en unidades de convivencia. Un servicio ya consolidado que beneficia ya a más de 4.000 vecinos, cuyas potencialidades preventivas, de asistencia y acompañamiento están suficientemente contrastadas.

“Se trata de un servicio cuyo coste oscila de cero a 12 euros según los ingresos y que se ha incrementado en más 600 personas el último año aunque aún se puede llegar a otras 15.000 más susceptibles de poder utilizarlo. Hay gente aún reticente, en los grupos de edad a partir de los 80 y de los 85 años, a quienes se ofrece el servicio municipal de Teleasistencia de manera gratuita durante tres meses escribiéndoles para ello una carta”, según apunta Rafi Romero, concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, para quien esta medida da mucha seguridad y tranquilidad a usuarios y familias.

La Ley de Protección de Datos permite usar el padrón municipal y así se está informando por teléfono a los potenciales usuarios. “Nos ponemos en contacto y así y causa cierta inquietud por que muchos mayores no saben bien quién les llama y no se fían. Queremos hacer público que la campaña es real y que no les vamos a pedir datos bancarios ni cosas por el estilo. Solo queremos informar de la Teleasistencia y romper la soledad de muchas personas de más de 80 años”, precisó la edil.

Cartas, llamadas y visitas

Hasta este momento, además de enviar cartas desde el Ayuntamiento a todas las personas que podrían cumplir este perfil, la campaña se ha difundido a través de medios de comunicación y se ha habilitado el teléfono gratuito 900 82 80 40 para que las personas interesadas o quienes las representan puedan ser informadas y solicitar su participación en el programa. También se programan visitas domiciliarias para aquellas personas mayores de las que no está disponible su teléfono, con el mismo objetivo de información.

Desde su puesta en marcha el mes de mayo de 2018 el servicio, que fue dirigido a personas mayores de 85 años hasta diciembre, disfrutaron de la gratuidad del programa ‘CUIDANDO TE’ un total de 178 personas, de las cuales 163 pasaron al servicio de Teleasistencia Ordinaria y 15 causaron baja. En enero de 2019 se amplió la cobertura, dirigiéndose a personas mayores de 80 años empadronadas y que viven solas o en unidades de convivencia en las que todas las personas son mayores de esa edad en Valladolid.

Además, durante los meses de enero a agosto de 2019 se ha atendido a 674 personas, de las cuales 577 han pasado al servicio de Teleasistencia Ordinario; 70 están en el periodo de 3 meses gratuitos; 27 han sido bajas; y, además, hay pendientes instalaciones para 90 personas más. En este período se han realizado un total de 979 instalaciones nuevas, de ellas 674 han accedido a través del programa ‘CUIDANDO TE’ y 305 por el procedimiento ordinario.