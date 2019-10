En la antesala de la sentencia del “procés”, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sigue sin desvelar su plan de respuesta. Tiene previsto hacerlo una vez se publique el fallo, algo que mantiene una gran incertidumbre después de que durante los últimos meses hayan ido trascendiendo numerosas iniciativas. Entre ellas, la apertura de las prisiones catalanas –ya que la Generalitat tiene asumidas las competencias en Instituciones Penitenciarias-, una propuesta que sobrevoló con fuerza hace meses y hoy el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, lo ha recordado, acusando, de hecho, a Torra de hacer afirmaciones en este sentido.

Fernández ha preguntado por ello en la sesión de control al Govern celebrada esta mañana en el Parlament, pero Torra, lejos de responder, se ha limitado a desmentir que hubiera dicho que abriría las cárceles. El líder popular ha planteado hasta tres preguntas pero se han quedado sin una respuesta explícita: “¿Qué instrumento parlamentario usaría para someter a votación una apertura de las cárceles? ¿Esa eventual apertura se aplicaría globalmente a todos los presos? En el caso de que sea selectiva, ¿esos presos han mostrado su conformidad?”. Más allá de desmentirlo, el president ha dicho que su apuesta ha sido siempre plantear una propuesta en el Parlament para que el hemiciclo dé su visto bueno.

La sentencia del “procés”, en todo caso, se dará a conocer con probabilidad el lunes o el martes, según ha informado hoy este diario. Por ahora, el Govern sigue sin revelar qué planes tiene: en las últimas horas ha dicho que la “desobediencia institucional” no está encima de la mesa, con lo que ese escenario de apertura de las prisiones se alejaría -más si cabe, teniendo en cuenta que las cárceles están en manos de la consellera de Justicia, Ester Capella, que forma parte de ERC y ya se ha pronunciado en contra-. Tampoco el Govern ha aclarado si se sumará a otras propuestas de la sociedad civil, como la huelga convocada para el 18 de octubre, aunque Torra ha avalado hoy la vía de la “desobediencia civil”.

Pese a no concretar, ha dibujado los contornos o ejes que deben regir la respuesta. A su juicio, debe pasar por la defensa de los “derechos humanos, la democracia y el derecho de autodeterminación”. Más allá, no se ha mostrado excesivamente concreto, a pesar de que ha amagado con volver a materializar el derecho a decidir al asegurar que el independentismo debe regresar al “camino del voto y la palabra”.

Sí ha recalcado que el independentismo es "pacífico, democrático y no violento", si bien "es posible que use la desobediencia civil, claro que sí, que también es un derecho, como el derecho a la protesta, a la concentración, a la libertad".

Más tarde, en los pasillos del Parlament, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha condenado la defensa de la desobediencia civil realizada por Torra: "Lo que hacemos siempre es un llamamiento al orden, a la convivencia y no podemos compartir ningún llamamiento a la desobediencia".

El momento más tenso de la sesión de control ha sido cuando Torra y el presidente del grupo de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, se han acusado el uno al otro de "banalizar" la violencia.

"¿Por qué no ha salido a desmentir si el Govern conocía o no los planes de los presuntos terroristas?", ha preguntado Carrizosa, que ha afirmado que el juez de la Audiencia Nacional envió a prisión a los siete CDR detenidos al considerar que había indicios de que "preparaban presuntamente atentados terroristas" y ha subrayado que los miembros de esos "comandos" no son "héroes, son villanos".

Torra le ha preguntado si es que ha tenido acceso a un sumario secreto y si se piensa que la cámara catalana es una "taberna" en la que puede realizar acusaciones sin "aportar pruebas": "Esto es el Parlamento de Cataluña y aquí no se calumnia", ha enfatizado.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado a Torra a que, ante la reacción que pueda producirse cuando el Tribunal Supremo emita su sentencia, garantice los derechos tanto de quienes quieran manifestarse como de quienes quieran "ir a trabajar sin participar en estas actividades" de protesta.

Previamente, la portavoz parlamentaria de ERC, Anna Caula, ha vaticinado que la sentencia "no será absolutoria", sino que será "de venganza, dura", y ha animado al PSC a ser "valiente" y desmarcarse de un PSOE que "propone solo la represión".

Mientras tanto, la diputada de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas ha pedido al Govern mayor implicación para evitar despidos en el tejido industrial catalán ante la "segunda ola de la crisis".

Finalmente, el diputado de C’s, Carlos Carrizosa, ha vuelto a preguntar al president por su vínculo con los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo después de que trascendiera que tanto Torra como Carles Puigdemont habían mantenido presuntos contactos. El president ha evitado dar explicaciones al respecto y se ha dedicado a criticar a C’s por el uso que hace de informaciones periodísticas para “calumniar”. “Usted se piensa que esto es una taberna. Aquí no se calumnia a la gente”, ha dicho Torra, escabulléndose así de responder de manera concreta. Hasta ahora, no ha desmentido esas informaciones.