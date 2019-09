El pleno de Barcelona rechaza colocar el retrato del Rey con los votos de BCNenComú, JxCat y ERC

Bou (PP) exige colocarlo mostrando un gran retrato de Felipe VI ante el pleno municipal BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este lunes una propuesta del PP para instar al Gobierno municipal a colocar un retrato de Felipe VI en un lugar preferente y de honor del salón de plenos, algo que han apoyado 14 concejales de PSC, Cs, PP y BCN Canvi y han rechazado 22 ERC, BComú y JxCat. La votación ha sido nominal a petición del líder municipal del PP, Josep Bou, y los grupos del Gobierno municipal de BComú y PSC han votado distinto, ya que BComú aboga por esperar a una sentencia firme sobre el asunto y el PSC sostiene que se debe cumplir la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 3 que obliga a colocarlo, sin esperar a que sea firme. El concejal de Presidencia, Jordi Martí (BComú), ha votado en contra porque considera que, hasta que no exista esta sentencia firme sobre el asunto, la normativa que debe prevalecer es la del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que establece que es el propio pleno el que decide su simbología: “Es el sentir mayoritario de esta cámara”. En cambio, la teniente de alcalde y edil socialista Laia Bonet ha afirmado que, mientras no exista una sentencia firme, el Ayuntamiento debe cumplir con la normativa estatal porque así lo fija la resolución judicial actual, por lo que ha votado a favor, aunque ha criticado los “intentos de ‘performances’ en estos temas”. Bou, que ha defendido la propuesta, ha mostrado ante el pleno un gran retrato del Rey y ha criticado que el anterior ejecutivo de Ada Colau retirara al empezar el pasado mandato el busto de Juan Carlos I argumentando que ya no reinaba pero luego no colocara una imagen de Felipe VI, “el Rey de los catalanes”, ha dicho, tras lo que asistentes del público han vitoreado al monarca. ERC Y JXCAT La republicana Elisenda Alamany ha dicho que el Rey “tiene tan poca legitimidad y tan poca autoridad que sólo puede estar presente en Catalunya con una imagen”, y ha reprochado al PP haber elegido este asunto para llevarlo al primer pleno ordinario del mandato, porque demuestra que tiene como prioridad rendir honor a la monarquía y ponerse al lado de los privilegios, según ella. Desde JxCat, Ferran Mascarell ha acusado al PP de intentar imponer planteamientos minoritarios: “Representan una minoría y hablan como si fuera una mayoría”, y ha defendido las leyes cuando son la expresión de la voluntad de un pueblo, y no cuando se oponen a ésta, ha dicho. CS Y BCN CANVI La líder de Cs en el Ayuntamiento, Luz Guilarte, ha resaltado que la normativa estatal tiene un rango legal superior a la municipal, y ha avisado de que las administraciones pierden legitimidad si no cumplen la ley, tras lo que ha criticado: “El sectarismo y menosprecio que muestran siempre priman por encima de todo y todos aquellos a los que deben lealtad y respeto”. La concejal de BCN Canvi Eva Parera ha votado a favor de la propuesta del PP pero ha pedido evitar “espectáculos mediáticos y discursos demagógicos” que alejan a los ciudadanos de los políticos, y ha resaltado que este debate no versa sobre la monarquía sino sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales.