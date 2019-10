“Me ha dicho el presidente de la comunidad de vecinos que esta tarde se prevén altercados en la zona alta de Barcelona, me ha aconsejado retirar la bandera española que tengo en el balcón, cosa que me parece razonable y no dejar la moto en la calle”. Es el mensaje que un vecino de la plaza Artós de Sarrià ha enviado esta mañana a sus familiares y conocidos por whatsapp para alertarles de que los Comités de Defensa de la República tendrían pensado manifestarse por el barrio. Lo único que hay confirmado hasta el momento es que en la plaza Artós se han convocado tres actos de protesta de ideología contraria. Un pasacalles festivo a las 20.00 horas para defender la bandera española y dos actos de protesta en contra bajo el lema de “fuera fascistas de nuestro barrio”, convocados por Arran y el comité popular de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles y Vallvidrera, a las 19.00 horas.

Los primeros en convocar fueron los jóvenes en defensa de la rojigualda. Tras publicarse la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del 1-O, un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes de escuelas de la zona, estuvieron comentando una imagen del primer día de protestas contra el fallo que les llamó la atención. Se trataba de un chico que llevaba una pancarta donde decía: “Yo no soy independentista, pero no quiero ver a mi pueblo así”. Se sintieron identificados con la frase y empezaron a organizar un acto para la tarde de hoy. Querían algo pacífico y optaron por un “pasacalles festivo” que partiría de la plaza Artós a las 20.00 horas. La convocatoria lleva el lema de “trae tu bandera y tus ganas de defenderla”.

La plaza Artós fue, durante años, el epicentro de las celebraciones del RCD Espanyol, también de sus ultras que simpatizaban con el nacionalismo español. El antiguo campo del Espanyol estaba cerca y muchos seguidores se citaban allí antes y después de los partidos. En los años más brillantes de “La Roja”, la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, la plaza Artós vivió una segunda juventud futbolística. Muchos aficionados a la selección española de fútbol se daban cita allí y allí también se celebraron algunos títulos, aunque la fiesta en 2010 acabó con altercados y contáiners ardiendo. En 2014, dos años después de que Artur Mas se abrazara a la bandera, nació un colectivo “Los de Artós”, que se decían no estar vinculados a ningún partido y que querían reivindicar que Cataluña no se independizara de España. “Somos jóvenes de Barcelona que amamos a a Catalunya y a España y que las queremos siempre unidas”, alegaban.

Se desvinculan del acto convocado esta tarde “ni somos organizadores ni vamos a formar parte de ella”, aclararon en un comunicado. Defienden que sus actos “aseguran una concentracdión cívica y pacífica”. Y avanzan que “Los de Artós” organizarán un acto el próximo 27 de octubre a las 10.30, con motivo del año de la declaración unilateral de independencia por parte de Carles Puigdemont.

El peligro de esta tarde es que Arran ha contraprogramado el acto y ha hecho un llamamiento una hora antes bajo el lema de “fuera fascistas de nuestros barrios”.

