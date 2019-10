Apreciado lector, probablemente cuando lea estas líneas se estén dando a conocer los aspectos más importantes de la famosa sentencia del proces. Probablemente oiga a los tertulianos que no han leído una sentencia en su vida y que saben de derecho penal lo que han escuchado en los telediarios, opinar dogmáticamente sobre la misma, siempre según su ideología y planteamientos personales.

A los que sabemos un poquito de esto también nos preguntarán y lo primero que diré, lo mismo que diría cualquiera que este acostumbrado a leer sentencias; “no me pida un análisis a fondo hasta que no me la haya leído y estudiado”, no obstante y como mucho uno puede decir “me parece que”, “podría ser esto”, etc., pero en nuestro caso sin dogmatizar.

No obstante si me permito una observación previa, el ponente de la sentencia don Manuel Marchena es uno de los mejores juristas de España, esto lo decimos obviamente los que somos “marchenistas” es decir los que nos leemos todo aquello que escribe Marchena y nos cae en nuestras manos, los no “marchenistas” pero que saben derecho, dicen que no están de acuerdo con sus planteamientos pero todos le reconocen una incuestionable categoría jurídica, salvo alguna individualidad al que le ciega la ideología, para que ustedes me entiendan y como dije en una entrevista, también habrá quien diga que Messi o Cristiano no saben jugar al fútbol.

Súmenle ustedes el elenco de magistrados que conformarán la Sala, de los que podría decirse otro tanto y concluyan que sin duda tendremos una sentencia jurídicamente impecable, luego se podrá discrepar del análisis de las pruebas, hechos probados, tipos penales y penas, porque habrá tantas opiniones como juristas y sobre todo no juristas.

Pero créanme como ciudadanos que son, digan lo que digan los que jamás se han leído una sentencia, sin duda esta será el culmen de la demostración de que estamos en un Estado de Derecho por si alguien no lo tenía ya claro.