Encuesta: Casi el 70% de los votantes del PSOE en Cataluña rechaza el 155

La sentencia del «procés» supondrá, sin duda, el punto de inflexión del contexto catalán . Con las deliberaciones prácticamente finalizadas, los encuestados se aventuran a predecir el grado de contundencia del fallo. El 49,7% cree que el Tribunal Supremo no condenará por rebelión a los líderes del «procés». Esta tesis la mantienen mayoritariamente los sectores independentistas –81,9% JxCAT y 74,3% ERC– pero también los comunes (62,3%) y los socialistas catalanes (50,5%). Solo los votantes de PP y Ciudadanos muestran un convencimiento casi total (82,3%) de que sí habrá condena por rebelión.

Cómo reaccione una mitad de la sociedad –alentada por sus líderes– al fallo del Alto Tribunal es una cuestión que preocupa a la otra mitad. El 46,3% de los consultados temen una escalada de violencia en Cataluña tras conocer la sentencia, mientras que el 43,6% no manifiesta ningún temor. La preocupación la expresan mayoritariamente los votantes de Ciudadanos, PP y el PSC. Ante un estallido de violencia, será clave la actuación de los Mossos d’Esquadra. La mayoría de los consultados cree que este cuerpo de seguridad autonómico está politizado –46,4%–, aunque son prácticamente los mismos (el 41%) quienes defienden que no lo está. Quienes consideran la utilización con fines políticos son mayoritariamente los votantes del bloque constitucionalista –PP, Ciudadanos y PSC–, aunque en esta cuestión también se suman los comunes.

En caso de que los Mossos no sean capaces de garantizar el orden público, el Gobierno podría poner en marcha la Ley de Seguridad Nacional para pasar a coordinar este cuerpo y garantizar la seguridad. Solo en caso de que se produzca un atentado a la legalidad, la Constitución o el Estatuto de Autonomía, el Gobierno pondría en marcha la aplicación del artículo 155 para intervenir la autonomía catalana. Esta medida, sin embargo, no cuenta con el respaldo de la mayoría de los encuestados: el 62,6% asegura que no lo apoyaría, mientras que el 29,5% sí lo haría. Entre el nutrido grupo de electores que reniegan del 155 están los votantes del PSC, un 69,4% de los consultados se opone.

Tampoco en Moncloa quieren apretar el botón nuclear de la intervención de la autonomía, una medida que circunscriben al escenario de quiebra de la legalidad y que va en contra de la estrategia de mano tendida que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo con la Generalitat desde que llegara al poder. Sin embargo, estos esfuerzos por mantener la bilateralidad con el Govern no son percibidos por los encuestados que consideran mayoritariamente (un 52,9%) que el diálogo ha fracasado. Se trata de la única cuestión en la que coinciden los partidos independentistas –63,7% JxCAT y 48,5% ERC– y PP y Ciudadanos (90,5%). Solo el PSC y los Comunes valoran positivamente la disposición del Gobierno a dialogar.

Aunque la sentencia del «procés» lo envuelva todo, en el calendario inmediato está mañana la moción de censura contra Quim Torra. Un movimiento en clave electoral por parte de PP y Ciudadanos que no cuenta con el aval mayoritario ni del Parlament ni de los encuestados: el 51,3% la rechaza, mientras el 32,8% que representan naranjas y populares son quienes la respaldan. En este contexto de crispación y uso partidista de Cataluña el hartazgo de los catalanes por el desafío soberanista va por espectros ideológicos. PP, Ciudadanos, PSC y los Comunes dicen estar cansados, mientras que el independentismo sostiene la ficción. En todo caso, son una mayoría quienes creen que la deriva soberanista ha roto la convivencia (54,5%) y ha perjudicado los intereses de Cataluña (56,7%).